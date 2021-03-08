«Помню, как вчера»: стали известны последние слова Андрея Миронова перед смертью
Произнесенную народным артистом РСФСР перед самой кончиной реплику раскрыл худрук Московского театра сатиры Александр Ширвиндт.
Фото: ТАСС /Строков Михаил
Художественный руководитель Московского театра сатиры Александр Ширвиндт рассказал, какими были последние слова Андрея Миронова. Они с ним были в Риге в 1987 году, когда звезда «Бриллиантовой руки» потерял сознание незадолго до смерти.
«И этот кошмар в Риге, когда я выносил его с „Фигаро“ — я все помню, как вчера. Физические ощущения помню и его последние слова: „Шура, голова…“. И это было 34 года назад», — поделился Ширвиндт в беседе с МК.
У Миронова была врожденная аневризма, о которой он знал. И все, что от него требовалось, — избегать физических нагрузок. По мнению Ширвиндта, в смерти Дрюсика, как звали Миронова близкие, было много мистики.
«Во-первых, в Ригу в тот раз он почему-то позвал всех, <…> почему-то он хотел, чтобы тогда все к нему приехали. И второй мистицизм: когда все случилось, <…> весь цвет мировой нейрохирургии собрался в Риге…» — поведал Александр Ширвиндт.
Худрук театра сатиры признался, что не может представить Миронова пожилым. Для него он так и остался 46-летним. И в очередной раз поразился феномену популярности покойного друга.
«Его знают, помнят и хотят. Шпана, которая родилась уже после его смерти, тоже знает. А назови кого угодно другого — не помнят», — пояснил Ширвиндт.
Андрею Миронову 8 марта 2021 года могло бы исполниться 80 лет.
Ранее 5-tv.ru публиковал редкое фото Андрея Миронова от его дочери Марии Мироновой.
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