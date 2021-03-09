Старая дева: ТОП-3 женских знака зодиака, которые не мечтают о замужестве

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Екатерина Бородина
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Некоторые женщины ценят свою свободу и независимость выше семьи и отношений.

Старая дева: ТОП-3 женских знака зодиака, которые не мечтают о замужестве

Фото: depositphotos / olly18

Среди зодиакального круга есть представительницы слабого пола, которые чаще других рискуют закончить жизнь, оставшись «в девках». Однако одиночество нисколько не тяготит этих дам, напротив, жизнь без мужчины — это их личный выбор. Астрологи рассказали, какие знаки зодиака среди женщин не ставят семью и отношения на первое место в жизни.

Весы

Само символическое обозначение этого знака зодиака — Весы — отлично характеризует постоянное внутреннее состояние этих женщин. Их жизнь полна сомнений, в том числе по поводу чувств к избранникам. Эти дамы часто колеблются между двумя крайностями. Сегодня девушка-Весы готова выйти замуж и родить кучу детей, а завтра начнет подумывать о расставании. Такие «американские горки» очень изматывают как самих Весов, так и их партнеров.

Единственная любовь, которая не поддается сомнениям — это любовь Весов к самим себе. Поэтому рано или поздно, представительницы этого знака зодиака понимают, что лучше и спокойней им будет в одиночестве. Свой собственной компании им вполне достаточно для счастья.

Водолей

Свободолюбивые и переменчивые, эксцентричные, непоседливые и любопытные — примерно так можно охарактеризовать женщин-Водолеев. Им постоянно нужны перемены, чтобы чувствовать вкус к жизни, что плохо сочетается с ролью ответственной хранительницы очага. Хотя Водолеи с головой окунаются в бурные романы и вихрь страстей, они всегда хранят верность своему мужчине, утверждают астрологи.

Идиллия в отношениях кончается тогда, когда избранник пытается спрятать представительницу этого знака под замок и начинает контролировать ее жизнь. В таком случае женщина-Водолей без сожаления разорвет отношения и возможно примет решение впредь жить в одиночестве, чтобы иметь возможность вести себя так, как нравится ей. Этой даме не будет скучно, ведь внутри у нее интересный и многогранный мир.

Стрелец

Больше всего на свете для представительниц данного знака зодиака важны свобода и независимость. Стрельцам нравится быть собой и не подстраиваться под окружающих, что может создать проблемы во взаимоотношениях с мужчинами.

Этим женщинам не по вкусу быть примерной хозяйкой и тратить свое время на готовку и уборку — их натура требует страстей и головокружительных приключений, сообщают астрологи.

Стрелец гораздо охотней выберет себя любимую, и не разочаруется, потому что ее совсем не тяготит одиночество. Этой женщине важно сохранить свою индивидуальность, а не создать семью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что категорически нельзя делать на первых свиданиях с представителями разных знаков зодиака.

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