🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 марта, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 10 марта, когда убывающая Луна находится в знаке Водолея, стоит сосредоточиться на проведении важных переговоров и заключении серьезных сделок — например, в сфере недвижимости. В этот день все будет получаться, так что свободное от работы время стоит посвятить давним нерешенным проблемам. Не стоит забывать и о мудрости поколений — совет старших в этот день очень пригодится.

♈ Овен

Вам пришлось нелегко, но вы смогли найти общий язык со всеми коллегами, Овны. Добиться признания сослуживцев бывает непросто, так что не забывайте себя хвалить. Если же этого еще не произошло, то приготовьтесь — скоро все случится. Будьте готовы к появлению интересных предложений на своем пути и не упустите эти шансы.

Космический совет: скоро вы добьетесь полной гармонии на работе.

♉ Телец

При выборе новой работы или обдумывании предложения о повышении мыслите глобально, Тельцы. Не зацикливайтесь на своих нынешних предпочтениях, рассмотрите разные варианты, обдумайте возможность переезда. Не позволяйте стереотипам мешать принять верное решение. То же касается и других вопросов, не связанных с профессиональной сферой.

Космический совет: тщательно обдумайте поступившее вам интересное предложение.

♊ Близнецы

Если вы не знаете, как решить какую-то проблему, поможет совет самых близких людей. Лучше всего, если это будут ваши родственники — родители, братья или сестры. Заодно найдется и повод для встречи, Близнецы. Обратите внимание на то, что они вам посоветуют. В отличие от посторонних завистников, эти люди желают вам только добра.

Космический совет: устройте семейную встречу.

♋ Рак

У Раков наступило время, когда стоит задуматься об изменениях в карьере. Следует обновить резюме и обратить внимание на то, что нужно потенциальным работодателям. А старшеклассникам пора задуматься о выборе высшего учебного заведения. Весна уже наступила, время перемен пришло.

Космический совет: подумайте, чего вы хотите от будущего.

♌ Лев

Как и Близнецам, Львам стоит обратиться за советом к родственникам или самым близким друзьям. Эти люди помогут в решении проблем и подскажут, как справиться с проблемой. Заодно будет повод встретиться после долгой разлуки.

Космический совет: посоветуйтесь с семьей, как решить ваши сложности.

♍ Дева

Пришла пора подумать и о себе, Девы. Хватит угождать другим в ущерб собственным интересам и ментальному состоянию. Да, отказ в выполнении каких-то просьб не прибавит вам популярности у тех, кто привык вами пользоваться. Зато это поможет решить многие ваши проблемы. В личной жизни также нужно показать партнеру, что вы тоже достойны уважения. Если ответа на это не будет, стоит задуматься о расставании с таким токсичным человеком.

Космический совет: уделите время своему эмоциональному состоянию.

♎ Весы

В профессиональной сфере вы вот-вот добьетесь большого успеха и признания, Весы. А в личной сфере стоит присмотреться к своему окружению и, если нужно, порвать с недостойным возлюбленным или друзьями. Ставьте себя на первое место!

Космический совет: делайте то, что приносит пользу вам, а не другим.

♏ Скорпион

В ближайшее время у вас будет много поводов для радости, Скорпионы. Особенно это касается работы. Найдите время, чтобы ближе сойтись с коллегами, пригласите их провести время в неформальной обстановке. Как знать, может, среди них вы найдете неплохих товарищей со схожими интересами. А в личном плане нужно перестать ставить слишком высокую планку и винить себя за неудачи. Вместо этого поблагодарите Вселенную за все ее дары. А себя — похвалите за достижения.

Космический совет: научитесь хвалить себя за успехи.

♐ Стрелец

Вы можете столкнуться с непредвиденными сложностями, которые не так-то просто будет пережить. Проблема в том, кто стал причиной ваших проблем, Стрельцы. Обратите внимание на ближайшее окружение — возможно, туда затесался токсичный злопыхатель, который мечтает причинить вам вред. От завистников и дурных людей нужно безжалостно избавляться. Ваши психическое здоровье — превыше всего.

Космический совет: позаботьтесь о своем душевном равновесии.

♑ Козерог

Пришло время немного расслабиться и дать себе отдохнуть. Не сопротивляйтесь потоку — вы именно там, где нужно в данный момент времени, Козероги. Нужно немного подождать, чтобы появились новые шансы и изменения. А в плане любовных отношений вы пока что можете поработать свахой. Возможно, рядом с вами есть те, кто идеально подходят друг другу. Намекните им на это.

Космический совет: дайте себе немного отдохнуть от переживаний и хлопот.

♒ Водолей

Подумайте, чего вы реально хотите от жизни, Водолеи? Если честно, то ведь главное для вас — это не деньги, а почитание ваших талантов. Но такое тщеславие может вам помешать. Попробуйте быть чуть менее эгоцентричны, тогда в ваш адрес не будет стекаться столько негативной энергии.

Космический совет: будьте чуть менее амбициозны.

♓ Рыбы

В сфере личных отношений вы, быть может, зашли в тупик. Рыбы, будьте очень осторожны в общении с партнером. Одно неосторожное слово может привести расставанию, даже если вам этого не хочется. Если же вы давно обдумывали разрыв, то сейчас — самое походящее время. Убывающая Луна будет способствовать тому, чтобы прощание с опостылевшим возлюбленным было быстрым и безболезненным.

Космический совет: определитесь, чего вы хотите от возлюбленного.

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