🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 12 марта, когда убывающая Луна оказалась в Рыбах, лучше отложить решение проблем на другой день, вам будет сложно сосредоточиться. Сейчас лучше завершить начатые дела и подвести итоги своей деятельности. Необходимо избегать конфликтов во взаимоотношениях с коллегами или второй половинкой, так как в этот день окружающие будут обидчивы более чем обычно.

♈ Овен

Сегодняшний день обещает быть полным идей и открытий. Овны, вам следует держать блокнот для заметок под рукой для тех моментов, когда вас посетит озарение. Вы сможете найти нестандартное решение проблемы, которая давно вас волнует. Обратите особое внимание на свою коммуникацию с окружающими. Вы можете почувствовать желание поделиться с миром своими секретами.

Космический совет: подумайте, как при помощи творческого подхода можно решить вашу проблему!

♉ Телец

Тельцы, пора перестать пытаться исправить других и залечить их душевные раны. Вы не можете изменить их историю, несмотря на всю любовь, которую вы испытываете к ним в своем сердце. Вместо этого вы можете дать близким возможность вырасти и прийти к истине в свое время.

Космический совет: дайте окружающим самостоятельно решить свои неурядицы!

♊ Близнецы

Вы профессионал в своем деле, однако не всегда объективно себя оцениваете. Кажется, что вы собираетесь заключить сделку с большой организацией, которая не только хорошо выглядит на бумаге, но и обещает вывести вашу работу или бизнес на новый уровень. Но вся жизнь не вертится вокруг одной лишь карьеры. Вам необходимо научиться находить баланс между делами и отдыхом, а также уделять первостепенное внимание своему психическому здоровью.

Космический совет: больше отдыхайте и будьте внимательны к себе!

♋ Рак

Вы совсем себя не щадите! Жизнь похожа на бесконечный список дел, Раки. Вы не сможете добиться всего желаемого в одиночку. Итак, как вы собираетесь ориентироваться в сложившейся ситуации? Собираетесь ли вы играть супергероя или наконец позволите себе получить помощь от других? Звезды хотят, чтобы вы запомнили: ваше окружение будет счастливо протянуть вам руку помощи.

Космический совет: не бойтесь принять помощь окружающих.

♌ Лев

Начинаете новый проект? Характерно для вас, вы же представитель одного из самых энергичных знаков зодиака. С другой стороны, доведение дел до конца — не самая сильная ваша сторона, Львы. Звезды призывают вас сломать шаблон и изменить привычный ход игры. Вспомните причины, по которым вы решили начать это дело, подумайте какую пользу вам принесет завершение задуманного. Не сдавайтесь, двигайтесь только вперед!

Космический совет: постарайтесь довести до конца начатый вами проект!

♍ Дева

Вы притягиваете чудеса. Звезды уверены, что вы можете иметь все, чего пожелаете, если вы действительно в это поверите. Вас ожидает большой сдвиг в карьере и финансах. Несмотря на все потрясения, которые вы испытали в прошлом году, вы наконец можете получить желаемое и даже немного больше. Поверьте, безопасность и стабильность, к которым вы так стремились, скоро станут вашими — это обещание таинственных сил сверху!

Космический совет: вас ожидает большой сдвиг в карьере и финансах!

♎ Весы

Лучше никогда не зацикливаться на прошлом, однако время от времени вам нужно смотреть в зеркало заднего вида и оценивать, что сработало, а что нет. Весы, это неотъемлемая часть пути, которая поможет вам определиться с правильным направлением и вдохновит вас идти только вперед. В ваших взаимоотношениях со второй половинкой все будет идти просто чудесно. Вы и ваш возлюбленный можете запланировать романтические выходные в стиле «меньше разговоров и больше действий».

Космический совет: оглянитесь в прошлое, чтобы понять, как лучше добиться своих целей в будущем!

♏ Скорпион

Скорпионы, вы достойны быть с теми, кто понимает вас и уважает. С теми, кто любит вас такими, какие вы есть, и не ожидает, что вы хоть что-то измените в себе. С теми, кто верит в ваши мечты немного больше, чем вы, и подбадривает вас, когда видят, что вы делаете уверенные шаги к достижению цели.

Космический совет: вас ожидает встреча с настоящей любовью!

♐ Стрелец

Самые важные битвы — это те, которые не заметны окружающим. Звезды советуют вам заглянуть внутрь себя и преодолеть проблемы с самооценкой. Пришло время отметить свои победы, большие и маленькие, и написать письмо о любви к самому себе. Если вы не полюбите и не примете себя полностью, кто же сделает это за вас, Стрельцы?

Космический совет: вспомните и запишите все свои достижения, чтобы доказать себе, какие вы молодцы.

♑ Козерог

Целеустремленность — ваша сила, Козероги. А еще ваш настрой победить любой ценой. Итак, продолжайте неустанно преследовать свою цель, помня, что, когда вы делаете один шаг к Вселенной, она делает десять — вам навстречу. Совсем скоро вы наяву увидите доказательства этих слов.

Космический совет: продолжайте двигаться к намеченной цели.

♒ Водолей

Сегодня вы в настроении уделить время своему внутреннему миру, помедитируйте, очистите разум от лишних мыслей. Вам порядком наскучил окружающий мир, не так ли? Погружение в собственный духовный мир откроет вам глаза на незамеченные ранее истины.

Космический совет: обратитесь к своему внутреннему миру, там вы найдете ответы на интересующие вас вопросы!

♓ Рыбы

Ой-ой! Проблемы в раю, Рыбы. Если в последнее время вы упивались своей любовью не покидая своего гнездышка, вас будет поджидать суровая реальность. Но дело не в том, что другой человек говорит или не говорит, не так ли? Речь идет о том, что его поведение не совсем устраивает вас. Итак, вопрос: как и когда вы решите вырваться на свободу?

Космический совет: внимательно присмотритесь к своему партнеру, и примите его недостатки!

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