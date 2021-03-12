Володина дала модный астропрогноз на весну для всех знаков зодиака

Весна — время перемен. Природа обновляется, а вместе с ней обновляется и наш гардероб. Телеведущая и астролог Василиса Володина рассказала в своем Instagram, как модными пристрастиями людей управляет движение планеты Венера, которая правит балом весной 2021-го.

«Она (Венера — прим. ред.) может сделать нас привлекательнее, но иногда ведет и к фэшн-перекосам. До 21 марта Венера будет находиться в прекрасном знаке Рыбы. Те, кто родился под этим знаком, будут выглядеть блестяще. А еще, всем нам захочется больше романтизма, нежности, проявить себя как людей, близких к искусству, понимающих тонкости духовного восприятия, нежных, душевных», — сказала Володина.

22 марта, по словам астролога, Венера переходит в знак Овна. В нем планета пробудет до 14 апреля. Володина объяснила, что в этот период люди будут стараться показаться окружающим очень сексуальными.

«Нам захочется страстно и яростно выразить свою сексуальность. Показать, что мы сильны внутренне. И отсюда в одежде начинают проявляться яркие цвета, агрессивность, напор, вызов», — пояснила Василиса Володина.

Астролог также предупредила, что с 22 марта до 14 апреля будет очень легко перейти допустимую фэшн-черту и слишком сильно «развеселить» свой внешний вид. Стоит быть аккуратнее с яркими цветами в гардеробе.

«С 15 апреля и до 9 мая Венера будет в гармоничном знаке Тельцы. Всем нам будет проще с лучшей стороны представлять свои отличные качества миру. После 9 мая до 2 июня, практически весь этот прекрасный месяц весны — май — Венера будет пребывать в знаке Близнецы и толкать модную индустрию вперед. Но у Венеры в Близнецах свои фэшн-перекосы», — рассказала эксперт.

Володина добавила, что в мае будет очень легко нарушить «возрастной кодекс». Астролог посоветовала не пытаться молодиться, а выбирать уместные одежду и аксессуары.

Ранее 5-tv.ru писал, что Василиса Володина назвала даты рождения тех, кого ждут жизненные трудности в 2021 году.