Василиса Володина открыла, когда среди знаков зодиака появится Змееносец

Популярный астролог Василиса Володина рассказала, когда среди знаков зодиака официально появится Змееносец. Слухи про это ходят уже несколько лет, и многие усомнились, правильно ли, с учетом новых данных, составляются гороскопы.

Ведущая «Давай поженимся!» сразу ответила на главный вопрос — сколько всего знаков зодиака есть.

«Знаков Зодиака всегда 12. Ни больше и ни меньше. Ни 11, ни 13, ни 14, ни 53. Их ровно 12 штук, — пояснила она на своем официальном сайте. — Других нет и быть не может».

Володина также объяснила, что стало причиной путаницы. Знаков зодиака всего дюжина - по числу равных секторов небесной сферы. Змееносец — это не знак зодиака, а созвездие. Последних может быть куда больше, чем представителей астрологического круга.

«Созвездия — это группы хаотично разбросанных звезд на небе, которые составляют разные фигуры, эффектные для наблюдателя ночью. Созвездия — совсем не то же самое, что и знаки Зодиака, — пояснила Володина. — На текущий момент зодиакальных созвездий 13 штук — из них у 12 названия совпадают с именами знаков Зодиака. А завершает чертову дюжину тот самый коварный Змееносец, о котором сейчас все говорят».

Телеастролог посоветовала не верить сразу новостям на тему изменений в знаках зодиака. А вот в мире созвездий такие нововведения возможны — если все мировое сообщество условится считать их иначе.

«Знаки зодиака не равны зодиакальным созвездиям. Ни по числу, ни по виду, ни по смыслу. Совпадают только названия, — пояснила напоследок Володина. — Никакого знака Змееносца нет. Созвездие есть, знака нет. Есть созвездие „Змееносец“, которое станет знаком зодиака, только когда рак на горе свистнет и „бабье лето“ официально внесут в список времен года. То есть никогда».

Ранее 5-tv.ru писал, как Володина дала модный астропрогноз на весну для всех знаков зодиака.