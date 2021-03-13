Истеричка detected: хиромант объяснил, как выявить неуравновешенную женщину

Хиромант Иван Громов объяснил, как по линиям на ладони женщины определить, склонна ли она к неконтролируемым перепадам настроения и истерикам. По мнению эксперта, существует два главных признака, которые могут предупредить о тяжелом характере представительницы прекрасного пола.

Для того, чтобы понять, умеет ли женщина справляться с нахлынувшими эмоциями, считает Громов, достаточно взглянуть на ее правую руку.

«Нужно обратить внимание на ее правую руку, а в частности на линию головы, которая идет под указательным пальцем. Если она имеет достаточно резкий наклон к низу — то это говорит о том, что человек очень сильно склонен к перепадам настроения, частым и беспричинным. В том числе это касается и истерик, то есть эмоционально человек крайне неустойчив», — поясняет хиромант.

Вторым тревожным звоночком может быть ладонь, испещренная морщинами и складками. Если у вашей избранницы нежные ручки с небольшим количеством линий — можете выдохнуть, скорее всего, вам попалась спокойная девушка. Если же наоборот — берегитесь!

«Быть может, вы обращали внимание, что есть такие люди: это может быть молодая девушка, но рука ее полностью заполнена линиями, как у старушки, сильно пожилого человека. Это опять же выдает человека эмоционально неуравновешенного, замороченного», — предупредил Громов.

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