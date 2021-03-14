Психологи, сексологи и разного рода ученые не прекращают поиски «рецепта» безусловной женской привлекательности, и некоторые тезисы им удалось сформулировать. Совместными усилиями эксперты выяснили, какой должна быть представительница прекрасного пола, чтобы свести с ума любого мужчину.

Выяснилось, что больше всего сильному полу нравятся дамы с формами, напоминающими песочные часы. Идеальный рост — 175 сантиметров. Также, согласно исследованиям, объем талии должен составлять 70% от объема бедер и 76% от объема груди, а бюст — 49,3% от роста. Именно такие параметры на уровне подсознания говорят мужчине о здоровье и плодовитости избранницы.

Волосы

Большинству кавалеров нравятся девушки с длинными и ухоженными волосами. Особенно им приятны нежные ароматы, поэтому не лишним будет вооружиться специальными духами для шевелюры. Также многие мужчины боятся седины и сразу определяют по ней, что дама для них уже старовата. Прически лучше выбирать чуть небрежные — парней заводит некоторая растрепанность, говорящая о легком нраве спутницы.

Язык тела

Ни один мужчина не может проигнорировать грациозно двигающуюся девушку, особенно с оголенными руками или хотя бы запястьями. Слегка дотроньтесь до своей шеи, обведите пальцем линию плеча или декольте — и он будет покорен!

Волнующие ароматы

Научными исследованиями давно выявлено, что самым возбуждающим представители сильной половины человечества считают запах чистого женского тела. В связи с этим парфюмеры по всему миру неустанно работают над созданием ароматов только что вышедшей из душа красавицы. Также парням нравятся духи с нотками лаванды, амбры, ладана, мускуса, мирта и цитрусовых.

Интригующая одежда

Чтобы соблазнить мужчину, необязательно надевать кружевные чулки и провокационное мини, хотя и этот метод зачастую отлично срабатывает. Но все же больше в женском наряде мужчинам нравится присутствие некоей интриги — разрез, открывающий стройные ноги, не застегнутая пуговка блузы, слегка прозрачные и невесомые ткани. Увидев даму в платье с длинной молнией, парни тут же начинают представлять, как одним движением расстегивают наряд и…

Уверенность в себе

Сильному полу нравятся довольные собой, искренние и открытые женщины, пишет Woman.ru. Такие не боятся улыбаться, несмотря на неправильный прикус, с достоинством принимают комплименты и проявления галантности. Девушка с гордой осанкой, несуетливая, спокойная и уверенная в себе — мимо нее не пройти. Самодостаточность дамы автоматически делает незаметными изъяны внешности, придает образу сексуальности и бесконечно очаровывает.

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