Как правильно определить знак зодиака у детей, рожденных с помощью кесарева сечения

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Екатерина Бородина
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Василиса Володина рассказала, на какую дату нужно ориентироваться при составлении натальной карты, гипотетическую или реальную.

Как правильно определить знак зодиака у детей, рожденных с помощью кесарева сечения

Фото: depositphotos / stevanovicigor

Чтобы составить натальную карту, которая дает наиболее точную астрологическую характеристику человека, необходимо точно знать время его рождения. Но как быть, если малыш появился на свет с помощью кесарева сечения, ведь по сути у такого малыша есть две даты появления на свет — гипотетическая, которую высчитывают в женской консультации и реальная, когда ребенок рождается. На этот вопрос, волнующий многих мам, ответила астролог Василиса Володина.

Специалист по звездам отметила, что гороскоп должен составляться на реальное время и день рождения, а не на ту дату, когда роды должны случиться «гипотетически».

«Временем рождения считайте момент первого крика малыша», — подчеркнула Володина.

Медики чаще всего округляют время рождения, поэтому если в будущем родители намереваются составить гороскоп, астролог советует попросить врачей зафиксировать дату рождения малыша вплоть до минут, чтобы не исказить всю натальную карту.

«И никакого „я должен быть родиться Рыбой, а не Водолеем, и чувствовать в себе Рыбу“ — не существует», — особо отметила специалист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Василиса Володина открыла, когда среди знаков зодиака появится Змееносец.

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