«Сексуальность в двойном размере»: астропрогноз от Володиной на 15–21 марта
Телеастролог рассказала, чего стоит ждать от третьей недели первого месяца весны.
Фото, видео: depositphotos / vectorfusionart; Instagram @vasilisa.volodina
Популярный астролог Василиса Володина составила астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 марта. Ведущая «Давай поженимся!» предупредила подписчиков в Instagram, что ее гороскоп получился кратким, но мощным по содержанию.
По словам Володиной, вся неделя будет проходить под влиянием ингрессии Меркурия и знака Рыб, а также самых разнообразных небесных аспектов.
«Рациональности станет еще меньше, а фантазий еще больше. Следим, чтобы критическое мышление не покинуло нас начисто», — предупредила эксперт по звездам.
При этом будет ощущаться желание быть в компании, добиваться поставленной цели вместе с коллегами или друзьями. Тогда шансы на реализацию задуманного заметно возрастут.
«Ищите вдохновения и озарений в командной деятельности, долой одиночество», — сказала Володина.
Также Василиса Володина отметила, что предстоящую неделю будет сопровождать мощная энергетика, способствующая удаче на любовном фронте.
«Реализовать свою сексуальность можно будет в двойном размере и не без выкрутасов», — отметила астролог.
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