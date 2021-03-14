«Сексуальность в двойном размере»: астропрогноз от Володиной на 15–21 марта

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Анастасия Шадская
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Телеастролог рассказала, чего стоит ждать от третьей недели первого месяца весны.

Фото, видео: depositphotos / vectorfusionart; Instagram @vasilisa.volodina

Популярный астролог Василиса Володина составила астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 марта. Ведущая «Давай поженимся!» предупредила подписчиков в Instagram, что ее гороскоп получился кратким, но мощным по содержанию.

По словам Володиной, вся неделя будет проходить под влиянием ингрессии Меркурия и знака Рыб, а также самых разнообразных небесных аспектов.

«Рациональности станет еще меньше, а фантазий еще больше. Следим, чтобы критическое мышление не покинуло нас начисто», — предупредила эксперт по звездам.

Instagram @vasilisa.volodina

При этом будет ощущаться желание быть в компании, добиваться поставленной цели вместе с коллегами или друзьями. Тогда шансы на реализацию задуманного заметно возрастут.

«Ищите вдохновения и озарений в командной деятельности, долой одиночество», — сказала Володина.

Также Василиса Володина отметила, что предстоящую неделю будет сопровождать мощная энергетика, способствующая удаче на любовном фронте.

«Реализовать свою сексуальность можно будет в двойном размере и не без выкрутасов», — отметила астролог.

Ранее 5-tv.ru писал о том, представительницы каких знаков зодиака выйдут замуж до конца 2021 года.

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