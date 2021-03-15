Меркурий в Рыбах: Василиса Володина рассказала, что можно и нельзя делать с 16 марта по 4 апреля

С 16 марта по 4 апреля Меркурий будет находиться в знаке Рыб. Астролог и телеведущая Василиса Володина рассказала в разделе сторис в своем Instagram, что можно делать в этот период, а чего нельзя.

По словам Володиной, в это время стоит прислушиваться к интуиции и общаться только с теми людьми, которых вы считаете одухотворенными.

«Стоит видеть тайные знаки и символы. Стоит анализировать сны. Не стоит верить на слово первому встречному. Не стоит планировать работу, требующую высокой четкости и собранности», — отметила астролог.

Также по мнению Василисы Володиной, с 16 марта по 4 апреля нельзя жалеть всех без разбора и раздавать опрометчивые обещания.

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