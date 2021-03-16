Каждый человек индивидуален и обладает уникальными чертами характера, которые во многом проявляются в зависимости от его знака зодиака. Астрологи находят прямую связь между датой рождения человека и его судьбой. Для всех мам, находящихся прямо сейчас в "режиме ожидания" Василиса Володина решила рассказать, какие отличительные черты личности будут у детей, рожденных в апреле, мае и июне 2021 года.

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Апрель

Этот месяц подарит миру яркие личности, наделенные амбициозностью и дерзостью характера. Дети Апреля с самого детства будут ощущать себя особенными, утверждает астролог. Однако родителям будет с ними нелегко.

«Мамам этих маленьких максималистов и максималисток придется нелегко. Послушание вряд ли будет входить в число их добродетелей, особенно в подростковые годы. А вот изобретательность, энергичность и умение притянуть к себе внимание всегда и везде — прекрасные их качества. Правда, дети последней недели апреля будут гораздо более домашними и послушными» — поделилась Володина.

Май

Последний месяц весны специалист по звездам разделила на два периода, в зависимости от которых ребенок будет либо уравновешенным, либо плохо поддающимся воспитанию.

Например, в начале месяца астролог предсказывает рождение настоящих бунтарей.

«Первая половина мая богата на оригиналов, эгоцентриков и революционеров. Такие дети рано обретают самостоятельность и нуждаются в том, чтобы родители не слишком сжимали объятия заботы, помогали ребенку обрести независимость».

А вот дети, родившиеся в последние недели месяца, будут спокойными и мудрыми.

«Вторая половина мая явит миру сообразительных, живых, любознательных и очень патриотичных деток. Их опора — семейные ценности, национальные традиции, личная глубокая связь с родителями. Им очень важно теплое внимание обоих родителей, а не только заботливой мамы», — сообщила Володина.

Июнь

Астролог предупреждает — дети, появившиеся на свет в первый месяц лета, обладают тонкой организацией души и склонны к грезам, далеким от действительности.

«Многие из рожденных в это время малышей и будут настоящими гуманистами, для которых человечность и помощь ближнему всегда будут в числе высших ценностей. Люди этого типа уверены, что в мире всегда есть место чуду. Возвышенный образ мыслей — прекрасно, но хорошо было бы воспитать в этих детках большее чувство любви к реальной жизни, а не только выдуманным идеалам».

Поэтому с самых ранних лет астролог советует родителям почаще спускать своих «июньских» чад с небес на землю и приучать их мыслить более практично.

«Адекватность и реализм в их случае гораздо лучше неоправданного оптимизма и сознательных заблуждений, к которым они — увы — будут склонны, как и все, кто рождается в дни, близкие к затмениям» — закончила прогнозы астролог.

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