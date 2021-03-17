Почему шлем не спас от смертельного удара шайбой хоккеиста Файзутдинова?

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В память о спортсмене болельщики несут цветы к малой арене «Юбилейного».

Фото, видео: Instagram @dynamospb_mhl; 5-tv.ru

Четыре дня назад во время матча шайба попала в голову игроку петербургского клуба «Динамо» Тимуру Файзутдинову. Спортсмен скончался в реанимации в Ярославле. В память о спортсмене болельщики несут цветы к малой арене «Юбилейного». Жизнь защитника молодежной хоккейной команды «Динамо Санкт-Петербург» оборвалась так рано — на взлете. Ему было всего девятнадцать лет.

Федерация хоккея Канады выразила соболезнования петербургскому клубу «Динамо» в связи с трагической гибелью игрока. Следственный комитет начал проверку.

Главный вопрос — куда именно пришелся удар. В шлем? Но почему он не спас? В открытую часть головы? Но почему она была не защищена? Нет ли угрозы другим хоккеистам? Корреспондент МИЦ «Известия» Роман Ишмухаметов поговорил с экспертами.

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