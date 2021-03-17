Любовь зла: как понять, любит ли мужчина или просто манипулирует?

Порой в отношениях бывают моменты, когда один из партнеров, боясь потерять любимого человека, начинает прибегать даже к таким методам как манипуляция. Однако, подобные способы не могут сохранить чувства, они только эмоционально травмируют и даже отталкивают людей друг от друга. Эксперт по отношениям Татьяна Шаврова рассказала 5-tv.ru, как различить манипуляции и что делать, если ваш партнер использует их.

Прежде всего, по мнению специалиста, нужно признать, что манипуляции применяются исключительно для того, чтобы получить желаемое. В данном случае — психологическую власть над другим человеком. Манипулятор заботится не о вашем будущем и процветании, а исключительно о своих интересах, о том, чтобы вы продолжали находиться под его контролем.

«Первый и самый распространенный способ — высмеивание. Это когда человек начинает неуважительно говорить о ваших интересах и пристрастиях. Например, ваше хобби, каким бы милым и безобидным оно не было, становится объектом насмешек и ухмылок. Это болевая точка, через которую вас обесценивают и пытаться снизить самооценку», — рассказала эксперт.

Другой вид манипуляции — непосредственно само обесценивание, из-за которого человек начинает думать, что он никому не нужен кроме своего нынешнего партнера, и что тот делает одолжение, находясь с ним рядом.

«В ход идут фразы вроде „Кому ты такая нужна? Лучше меня ты все равно не найдешь“. Во-первых, это не так. Во-вторых, приглядитесь — недостатками называются вещи, которые таковыми не являются. „Да кому ты нужна такая успешная, так много работающая, худая, рыжая“ — список можно продолжать. Любое ваше достоинство и качество переворачивается и начинает работать против вас. Как только вы слышите эти фразы, то знайте, что рядом с вами враг, а от врагов нужно бежать», — разъяснила Татьяна Шаврова.

Еще одна манипуляция — газлайтинг. Этот прием создан для того, чтобы другой человек поверил в собственную глупость.

«Вы всегда не правы и вам постоянно приходится извиняться. Даже за свою правоту. Это вы не так поняли, не так услышали, и вообще этого не было, а вы все выдумываете и не видите благих намерений вашего партнера. Это газлайтинг, это подмена понятий. Человек просто потихоньку сводит вас с ума, раз за разом внушая, что вы в истерике, невменяемая и психически не здоровы», — добавила специалист.

Различные запреты, которые появляются в отношениях через некоторое время — это тоже очередная попытка манипулировать вами.

«Ты не должна так много или мало краситься, не должна так одеваться, не должна так много или мало работать, не должна общаться с теми или иными людьми — это заявления манипулятора. Еще недавно его все устраивало, а теперь он заставляет вас постепенно отказываться от себя, предавать себя и, как следствие, потерять себя как личность. Это манипуляция слабаков, которые хотят подлыми методами сохранить то, что досталось им случайно», — добавила эксперт.

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