«Был похож на артиста»: неизвестные стороны жизни хоккеиста Тимура Файзутдинова

Смерть юного капитана молодежного хоккейного клуба «Динамо Санкт-Петербург» Тимура Файзутдинова потрясла спортивный мир. Юноша скончался 16 марта после удара шайбой в голову — ему было всего 19 лет.

Многие знали Тимура только как хоккеиста, но у него было немало других скрытых талантов. Его учитель и друг — актер и режиссер Александр Удальцов — рассказал 5-tv.ru, каким был Файзутдинов в его глазах.

Талантливый школьник

Удальцов познакомился с Тимуром Файзутдиновым, когда тот еще учился в школе. Его пригласили работать в школу 576 — это СДЮШОР хоккейного клуба «Динамо» (сейчас это Академия ледовых видов спорта) в качестве педагога допобразования по актерскому мастерству, организации и проведению праздников.

«Так вот мы познакомились, я пришел, Тимур был были в 11-м классе, они уже заканчивали. Я с 1 апреля я был с ними, с ребятами со всеми, и вел я его вплоть до самого выпуска. А после приходил к нему на хоккейные матчи — он продолжил играть за клуб „Динамо“ в МХЛ».

Актер признался, что подружился со своими учениками-выпускниками, и они продолжали общаться даже после того, как хоккеисты выпускались из школы.

Удальцов отметил, что покойный Тимур был по-настоящему способным — причем его таланты выходили за пределы хоккейной площади. При этом его игра на льду была великолепной.

«На самом деле человеком он был очень скромным, молчаливым по жизни, но это не отнимало у него такие качества, как воля, интеллигентность, уважение, этика по отношению ко всем, — отметил артист. — Я никогда не слышал от него даже грубых, хамских, неприятных слов по отношению к кому-либо. Он был пропитан интеллигентностью, за что надо отдать должное его родителям, которые воспитали в нем такую личность, потому что он был мудр и был взрослым не по годам».

Артистизм и сценическое благородство

Тимур показывал отличные результаты в хоккейной игре. Но и на уроках с Александром Удальцовым ему удалось себя зарекомендовать. Сложно сказать, мог бы он сложиться в другой профессии, отличной от спорта, но все предпосылки к тому у него были.

Файзутдинов был очень целеустремленным, писал стихи, его работа на сцене всегда выделяла его на фоне других.

«В нем было что-то такое сценическое, что немаловажно для артиста, сценическое благородство и абсолютное погруженность в материал, который ему дают. Даже если у него чего-то не получалось, он все равно работал над этим и добивался результатов, — рассказал Удальцов. — По исходу репетиций, выходя на сцену, Тимур был похож на артиста. И никто не мог бы сказать со стороны, что это, к примеру, хоккеист».

Как учитель, Удальцов не интересовался успеваемостью воспитанников по другим предметам. Не знал он, к примеру, сколько читал Тимур, но не мог не удивляться его характеру.

«Знаю точно, что теми качествами, которыми он обладал, можно было только восхищаться и удивляться. Потому что не все взрослые люди имеют такой набор и букет взрослых благородных качеств, какой был у Тимура. На сцене он был так же органичен, как в жизни или на поле».

Мог бы сниматься в кино

Александр Удальцов посвятил Тимуру Файзутдинову печальный пост-прощание на своей странице в Instagram. Он собрал немало добрых слов в память о хоккеисте — как выяснилось, трагедия с молодым человеком действительно отдалась болью у многих.

Instagram @udaltsovactor

Учитель вспомнил, что Тимур Файзутдинов всегда хорошо держался в кадре. Хотя у него не было так называемого «театрального» импульса, в качестве киноактера у хоккеиста были все шансы проявить себя.

«Думаю, что в кино у него могло бы даже что-то и получиться. В каком-нибудь кино, которое снимал Звягинцев, Тарковский или Сокуров. В длиннокадровом, погружающем в обстоятельства, глубоком кино», — добавил Удальцов.

После смерти хоккеиста его наставник и учитель Александр Удальцов посвятил ему пронзительные строки.

«Я прощаюсь со всеми, кто дорог,

Говорю всем большое спасибо.

Ухожу без всяких разборок,

Ухожу без единого скрипа.

Кто же знал, что я буду недолго,

В этом мире любить и светиться,

Шайба, подобно шальному осколку,

В вечный сон помогла погрузиться», — написал артист.

Ранее 5-tv.ru писал, как, по версии главврача сборной РФ по хоккею, Файзутдинов мог избежать смерти.