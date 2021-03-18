«Дедуля втянет нас в войну»: американцы в шоке от угроз Байдена в адрес Путина

Жители США искренне недоумевают, как их с виду интеллигентный президент-демократ Джо Байден строит отношения с зарубежными партнерами. Не пробыв у власти и полугода, он без видимых на то причин начал угрожать России и лично президенту Владимиру Путину.

Речь идет о последнем интервью главы Белого дома телеканалу ABC, в котором обсуждалось так называемое «российское вмешательство» в выборы США 2020 года. В ходе разговора Байден заявил, что Путин «заплатит» за якобы имевший место инцидент.

Комментируя откровенно антироссийские заявления, американские юзеры предложили демократу начать думать, прежде чем произносить громкие речи. Многие опасаются, что слова Джозефа могут спровоцировать международный военный конфликт.

«О, боже, Байден жалок. Такими разговорами он втянет нас в войну. Даже американцы смеются над Байденом. Только представьте, как реагируют другие страны», — цитирует одного из пользователей »Экономика сегодня».

«Ладно, дедуля. Может, тебе следует сказать Владимиру, что ты расправишься с ним за качалкой. Кто-нибудь, верните в рот Байдена ложку для пудинга. Единственная вещь, из которой он способен что-то выбить — это чашка тапиоки», — вторил тут же ему второй.

Следящие за обстановкой в мире юзеры отметили, что угрозы Байдена в адрес Кремля не только безосновательны, но и бессмысленны, пишет "Экономика сегодня". Противники демократа не без иронии интересуются, когда же он сам «заплатит» за вмешательство его пособников в выборы. Как известно, ранее проигравший гонку республиканец Дональд Трамп открыто утверждал, что команда Байдена «подтасовала результаты голосования».

«Мы что, планируем штурмовать Москву отрядом беременных мужчин?» — пошутил в пылу споров и обсуждений пользователь под ником Michael Heuerman.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как во Франции отреагировали на неприкрытые угрозы Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина.