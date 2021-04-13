Постковидный бэби-бум: Кто из знаменитостей стали родителями в 2021-м?

Ряды родителей пополнили многие российские и зарубежные знаменитости. Кто-то стал родителями впервые, а кто-то уже перешел в статус многодетных. Кто из звезд родил детей в 2021-м, рассказывает 5-tv.ru.

У Маколея Калкина родился сын Дакота

Звезда сериала «Один дома» и его возлюбленная Бренда Сонг впервые стали родителями. Пара рассказала журналу Esquire о пополнении в семье. Малыш весом около 3,1 килограмма появился на свет в Лос-Анджелесе. Счастливые родители назвали мальчика Дакотой в честь сестры Калкина, погибшей в 2008-м.

globallookpress.com © Hubert Boesl

Маколей Калкин и звезда сериала «Все тип-топ, или жизнь Зака и Коди» Бренда Сонг познакомились на съемочной площадке. Пара быстро нашла общий язык и съехалась. Маколей и Бренда долгое время ухаживали за тремя кошками, собакой породы шиба-ину, рыбками и попугаем.

У Дмитрия Шепелева родился сын

Телеведущий и его возлюбленная Екатерина Тулупова стали родителями. Радостной новостью Шепелев поделился на своей странице в Instagram. Мальчик появился на свет в элитной столичной клинике. Его имя пока что держат в секрете.

ТАСС / Владимир Смирнов

Для Шепелева, как и для Тулуповой, новорожденный стал вторым ребенком. Дмитрий воспитывает сына Платона, которого родила Жанна Фриске. У Екатерины есть дочь Лада от первого брака. Малыши ладят между собой, но новость о том, что у них будет братик, сначала приняли без энтузиазма. Но вскоре свыклись с мыслью о пополнении в семье.

Эмма Стоун родила первенца

Звезда фильма «Ла-Ла Лэнд» впервые стала мамой, сообщил TMZ. Источники портала поделились информацией, что Эмма Стоун родила 13 марта в Лос-Анджелесе. Пол ребенка и имя пока неизвестны. Из-за большого живота актрисы среди ее поклонников ходили слухи о двойне. Отцом ребенка Стоун стал ее муж — комик и режиссер Дэйв МакКэри.

ТАСС / ZUMA

Эмма Стоун и Дэйв МакКэри тайно поженились в 2019-м. Новость о бракосочетании пары просочилась в СМИ в сентябре того же года. До замужества актриса встречалась с Эндрю Гарфилдом, с которым познакомилась на съемках фильма «Новый Человек-паук» в 2010-м. Пара рассталась спустя пять лет.

Кети Топурия родила сына Адама

Кети Топурия скрывала беременность от общественности и поклонников, но многие догадывались, что она уже в положении от нового возлюбленного. О том, что певица станет мамой во второй раз, стало известно осенью 2020-го. Кети и Лев Деньгов поженились в ноябре: Топурия надела свадебное платье на последних месяцах беременности. Певица родила сына 21 января 2021-го. Мальчика назвали Адам.

Певица Кэти Топурия и Лев Деньгов. Фото: Instagram @keti_one_official

Солистка группы A'Studio впервые стала мамой в 2015-м. Кети родила дочь Оливию от бизнесмена Льва Гейхмана. Их брак распался спустя четыре года семейной жизни. После неудачного романа с рэпером Гуфом, Топурия встретила второго мужа — бизнесмена и общественного деятеля Льва Деньгова.

Татьяна Арнтгольц родила сына Данила

В декабре 2020-м стало известно, Татьяна ждет второго ребенка. Актриса была беременна от своего второго мужа актера Марка Богатырева. О пополнении в семье сообщила сама Арнтгольц на личной странице в Instagram. Она родила сына Данилу в конце февраля 2021-го.

Актеры Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев. Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

У Татьяны Арнтгольц уже есть старшая дочь Мария от актера Ивана Жидкова. Девочка появилась на свет в 2009-м. Спустя четыре года после рождения первенца, актеры расстались.

Принцесса Евгения родила сына Августа Филиппа

Внучка королевы Елизаветы II вышла замуж за бизнесмена Джека Бруксбэнка в 2018-м. С тех пор жители Великобритании начали гадать, когда же принцесса Евгения станет мамой. В 2020-м стало известно о ее беременности.

Globallookpress.com / Foto via www.imago-images.de

Принцесса Евгения стала мамой 9 февраля 2021-го. Она родила сына в госпитале Портланд в Лондоне. Конечно же, британские букмекеры задолго до рождения ребенка начали принимать ставки на имя девятого правнука королевы. Варианты были разные, например Филипп, Артур, Годфри и Генри. В итоге мальчика назвали Август Филипп. Он стал одиннадцатым в очереди на престол.

Эмили Ратаковски родила сына Сильвестра-Аполло

29-летняя Ратаковски родила сына 8 марта 2021-го. Мальчика назвали Сильвестром-Аполло. Отец ребенка Эмили Ратаковски — актер и режиссер Себастьян Бир-Макклард. Они поженились в 2018-м всего после нескольких недель отношений.

Модель Эмили Ратаковски и Себастьян Бир-Макклард. Фото: Globallookpress.com / ImagePressAgency / face to face

В октябре 2020-го модель рассказала о своей беременности на личной странице в Instagram. Позже Ратаковски дала интервью журналу Vogue, где подтвердила, что ждет первого ребенка. В ответ на вопрос, какой пол будет у ее ребенка, девушка сказала, что его гендерную принадлежность они узнают только тогда, когда ему исполнится 18 лет. Ратаковски также отметила, что не поддерживает навязывание стереотипов, связанных с полом.

Даша Жукова родила сына Филиппа

Летом 2020-го стало известно, что Жукова беременна третьим ребенком. Пара не афишировала информацию. Даша и Ставрос стали родителями 11 марта 2021-го. У них родился сын, которого назвали Филиппом в честь деда.

ТАСС / Павел Смертин

У арт-деятеля Даши Жуковой двое детей от Романа Абрамовича. В 2009-м на свет появился сын Аарон, а 2013-м дочь Лея Лу. Пара развелась несколько лет спустя после рождения второго ребенка, но остались в дружеских отношениях. В 2019-м Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса. Они отпраздновали свадьбу на швейцарском горнолыжном курорте в городе Санкт-Мориц.

Карли Клосс родила первенца

Ангел Victoria’s Secret стала мамой 15 марта 2021-го. Ее муж Джошуа Кушнер выложил фотографию младенца в своем Instagram-аккаунте. О поле и имени ребенка пока что ничего не известно. Журналисты и поклонники Карли Клосс предполагают, что родился мальчик, потому что на младенце была надета голубая шапочка.

Globallookpress.com / ImagePressAgency / face to face

Американская топ-модель вышла замуж за бизнесмена Джошуа Кушнера в 2018-м. Ради мужа Карли даже сменила вероисповедание на иудаизм. До помолвки они встречались около шести лет. В октябре 2020-м появилась информация, что Карли Клосс ждет первенца. Модель подтвердила слухи о своем положении несколько месяцев спустя, но предпочла не выкладывать на своей странице в Instagram фотографии с животом, — это несколько раз сделал Кушнер.

Ольга Арнтгольц родила сына Льва

Актриса родила третьего ребенка в марте 2021-го, причем через двадцать дней после старшей сестры-близнеца Татьяны! Ольга родила мальчика, которого назвали Лев. Кто стал отцом сына знаменитой актрисы — не известно.

ИТАР-ТАСС / Михаил Фомичев

Для Ольги Арнтгольц это третий ребенок. В 2013-м актриса родила дочь Анну от актера Вахтанга Беридзе. Спустя три года она родила сына Акима от режиссера Дмитрия Перуня.

Пиппа Миддлтон родила дочь Грейс Элизабет Джейн

О том, что 37-летняя Пиппа Миддлтон беременна вторым ребенком, стало известно в середине декабря 2020-го. Младшая сестра герцогини Кембриджской родила дочь ранним утром 15 марта 2021-го. Девочку назвали Грейс Элизабет Джейн.

Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюз. Фото: ТАСС / PA Wire / PA Images

Сестра Кейт Миддлтон Пиппа впервые стала мамой в 2018-м. Тогда у нее родился сын Артур от бывшего профессионального гонщика Джеймса Мэттьюза. Их история любви началась еще в 2006-м, когда они познакомились во время отдыха на острове Сен-Барт. Но поженились Пиппа и Джеймс только в 2017-м.

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