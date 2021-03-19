Василиса Володина назвала дни рождения тех, кто рискует растолстеть в 2021 году

Современным женщинам необходимо поддерживать стройность фигуры и здоровье организма при помощи правильного питания и тренировок. Однако ограничение питания, особенно отказ от мучного и сладкого, некоторым дамам дается особенно сложно. Поэтому астролог Василиса Володина решила заранее предупредить девушек, которым понадобиться приложить больше усилий воли, чтобы похудеть или остаться в форме.

«В течение 2021 года есть риски набрать вес у тех, кто родился в любом году в указанные даты: с 9 по 14 января, с 7 по 13 февраля, с 9 по 15 марта, с 8 по 14 апреля, с 9 по 15 мая, с 9 по 15 июня, с 11 по 17 июля, с 11 по 18 августа, с 11 по 17 сентября, с 12 по 18 октября, с 11 по 16 ноября, с 11 по 16 декабря», — сообщила астролог на своей личной странице в Instagram.

Instagram @vasilisa.volodina

По словам Володиной, у рожденных в эти даты, Нептун будет аспектировать Солнце. Такое положение звезд образует повышенную тягу к сладкому и нарушает гормональный обмен, который в свою очередь увеличивает аппетит.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Володина дала модный астропрогноз на весну для всех знаков зодиака.