Василиса Володина назвала дни рождения тех, кто рискует растолстеть в 2021 году

|
Екатерина Бородина
4 683

Особое положение звезд вызовет повышенную тягу к сладкому, утверждает астролог.

Фото, видео: Depositphotos / poznyakov; Instagram @vasilisa.volodina

Современным женщинам необходимо поддерживать стройность фигуры и здоровье организма при помощи правильного питания и тренировок. Однако ограничение питания, особенно отказ от мучного и сладкого, некоторым дамам дается особенно сложно. Поэтому астролог Василиса Володина решила заранее предупредить девушек, которым понадобиться приложить больше усилий воли, чтобы похудеть или остаться в форме.

«В течение 2021 года есть риски набрать вес у тех, кто родился в любом году в указанные даты: с 9 по 14 января, с 7 по 13 февраля, с 9 по 15 марта, с 8 по 14 апреля, с 9 по 15 мая, с 9 по 15 июня, с 11 по 17 июля, с 11 по 18 августа, с 11 по 17 сентября, с 12 по 18 октября, с 11 по 16 ноября, с 11 по 16 декабря», — сообщила астролог на своей личной странице в Instagram.

Instagram @vasilisa.volodina

По словам Володиной, у рожденных в эти даты, Нептун будет аспектировать Солнце. Такое положение звезд образует повышенную тягу к сладкому и нарушает гормональный обмен, который в свою очередь увеличивает аппетит.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Володина дала модный астропрогноз на весну для всех знаков зодиака.

Читайте также

-10° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
73.66
0.56 88.12
1.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:04
Один человек погиб после взрыва в девятиэтажке в подмосковных Химках
11:03
Часть фасада обрушилась, пять квартир горит: последствия взрыва в Химках
10:59
Под завалами после взрыва в доме в подмосковных Химках находятся двое детей
10:55
Названа предварительная причина взрыва в квартире в подмосковных Химках
10:54
Шокирующее видео с места взрыва в жилом доме в подмосковных Химках
10:51
После взрыва в квартире в подмосковных Химках начался пожар

Сейчас читают

Жорин посоветовал девушкам «экспериментальный» способ выйти замуж
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 марта, для всех знаков зодиака
Понимал ли он, что говорит? Международная реакция на дерзкие заявления Байдена
Можно крестить и пить вино? ТОП-4 малоизвестных факта о Великом посте

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Стало известно, как накопить пенсию в сто тысяч рублей
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака