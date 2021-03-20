Василиса Володина назвала даты рождения тех, кто сможет похудеть до конца апреля

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Алина Потёмкина
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Астролог отметила, что удачное сочетание планет не компенсирует разгульный образ жизни, если его вели весь последний месяц.

Фото, видео: Depositphotos / stockasso; Instagram @vasilisa.volodina

Похудеть к весне мечтают многие девушки. Особенно после затяжной зимы, омраченной тяготами пандемии, когда активность была снижена, а дорога к холодильнику хорошо протоптана. Помочь в этом своим подписчикам решила астролог Василиса Володина, раскрыв в Instagram даты рождения тех, кому работа над фигурой до конца апреля будет даваться особенно легко.

По ее словам, сбрасывать килограммы без особого труда будут те, кто родился 1–3 января, 29 января — 1 февраля, 28 февраля — 3 марта, 30 марта — 2 апреля, 30 апреля — 3 мая, 31 мая — 3 июня, 1–4 июля, 2–5 августа, 2–5 сентября, 3–5 октября, 2–5 ноября, 2–4 декабря и 31 декабря.

«Но расслабляться, девушки, все равно нельзя. Один маленький аспект Сатурна к Солнцу (расчет делался на основании этого) не компенсирует зажор длиной в месяц, если пойти именно этим путем», — предупредила Володина.

Instagram @vasilisa.volodina

При этом астролог призналась, что сама она не вошла в этот список счастливчиков. Всем, кто намерен встать на тропу стройности, она посоветовала держать себя в руках и заняться составлением сбалансированного рациона.

Ранее 5-tv.ru писал, что Василиса Володина назвала дни рождения тех, кто рискует растолстеть в 2021 году.

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