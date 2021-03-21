Венера в Овне: Астропрогноз от Василисы Володиной на неделю с 21 марта по 14 апреля

Венера — планета-покровительница женщин, 21 марта вступает в знак Овна. Она пробудет в нем до 14 апреля, а потому астролог Василиса Володина рассказала своим подписчикам в сторис Instagram, каких правил лучше придерживаться в этот период, чтобы избежать неприятностей и получить максимум выгоды.

Это время благоприятно для того, чтобы отстаивать свои права. Кроме того, самый подходящий момент, чтобы заявить миру о своих чувствах, если раньше вы не решались. Возможно, стоит присмотреть авто своей мечты. Можно выяснить отношения в паре, если накопились давние проблемы.

Instagram @vasilisa.volodina

Для досуга прекрасно подойдут занятия спортом, особенно, если вы давно о них подумывали. Не стоит рассчитывать, что любовь с первого взгляда окажется вечной. Лучше воздержаться от споров по любому поводу. Не рекомендуется обижать женщин. В этот период дамы вряд ли согласятся занимать подчиненную позицию. Не стоит ожидать в новых отношениях покоя.

«Если кто-то из вас почувствует себя внезапно Жанной Д’Арк, я ни капли не удивлюсь», — заключила Володина.

Весна, независимо от расположения планет, настраивает на работу над собой. И для тех, кто хочет войти в солнечный май с подтянутой фигурой, ранее 5-tv.ru писал, кому будет легче похудеть до конца апреля.