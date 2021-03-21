🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 марта, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 21 марта, Луна в знаке Близнецов будут способствовать решению дел, не требующих долгих раздумий и анализа. А вот кропотливый труд и важные сделки все же лучше перенести на другое время. При этом период будет подходящим для написания важных учебных работ и игр на бирже. А спорить, даже по мелочам, не стоит. Такие ссоры могут иметь затяжной характер и перерастать в серьезные конфликты.

♈ Овен

Нужно знать себе цену и требовать от окружающих уважения, Овны. Если этого не сделаете вы сами — достойного обращения можно и не дождаться. В эти выходные вы ощутите внутреннюю силу, которая поможет вам добиться желаемого или осуществить давно задуманное.

Космический совет: ожидайте прилива уверенности в себе.

♉ Телец

Все в жизни циклично, Тельцы. А значит, что на смену черной полосе в вашей жизни вот-вот придут удача и уверенность в собственных силах. Кроме того, возможно решение относительно сложной ситуации с возлюбленным или тем, кто мог бы им стать. Если этот человек совершил ошибку и обидел вас, именно сейчас вы сможете понять, простить и оставить его в своей жизни, или же идти дальше.

Космический совет: попробуйте смотреть на жизнь с оптимизмом.

♊ Близнецы

Пришло время принимать важное для вас решение, Близнецы. Прежде чем дать себе ответ, подумайте, кого вы хотите порадовать? Себя или других? Не следуете ли вы чужим желаниям и ожиданиям вместе собственных интересов? Поверьте, ваш выбор — всегда правильный. Доверьтесь себе.

Космический совет: делайте то, что действительно любите.

♋ Рак

У вас возникает много вопросов относительно вашей личной жизни, Раки? Да, эта любовь может быть несовершенной, но это то, что вы для себя выбрали. В эти выходные — самое подходящее время понять, оставаться ли рядом с этим человеком или двигаться дальше. Этот совет касается и ваших друзей — не все из них могут оказаться настоящими.

Космический совет: присмотритесь к окружающим вас людям.

♌ Лев

Вы слишком много на себя взвалили, Львы. Вы сильно перегружены работой, так что еще немного — и просто перестанете справляться со своими многочисленными обязанностями. Попробуйте делегирование, отказ от ряда дел, практикуйте отдых. Также подумайте, действительно ли вы занимаетесь тем, что приносит вам удовольствие.

Космический совет: сделайте шаг назад и оцените свою жизнь.

♍ Дева

Никто не поймет ваших тайных чувств и желаний, если вы не проговорите их вслух, Девы. Ваши близкие, вторые половинки и коллеги могут быть чуткими психологами, но они не умеют читать ваши мысли. Откровенный разговор на волнующие вас темы, особенно с возлюбленными, — дело непростое. Но сейчас как раз то время, когда такая беседа будет к месту.

Космический совет: будьте честными с собой.

♎ Весы

В вашей жизни происходит что-то непонятное, Весы? Это конец чего-то или, наоборот, начало? Подумайте, что именно случилось, и как вы к этому относитесь. Поблагодарите прошлое за опыт — даже неприятный. И готовьтесь к тому, что вам принесет будущее.

Космический совет: приготовьтесь к новому началу.

♏ Скорпион

Вы потеряли уверенность в том, что делаете, Скорпионы? Попробуйте глубоко вздохнуть и проанализировать случившееся. Скорее всего вы убедитесь, что все было правильно. Просто проблема еще не нашла своего решения.

Космический совет: верьте в свои силы и в то, что делаете.

♐ Стрелец

Знаете, что ваш лучший друг и злейший враг — это вы сами, Стрельцы? Вы умеете прощать других, но не научились быть терпимее к себе. Не нужно корить себя за мелкие ошибки, хватит перебирать в памяти неудачи. Вместо этого сосредоточьтесь на своих сильных сторонах.

Космический совет: научитесь прощать себя.

♑ Козерог

Вы находитесь на распутье, Козероги. Скоро вам потребуется принять важное для вас решение, но сделать это не так-то просто. Прежде всего попробуйте проанализировать, чем это заканчивалось в прошлом. Нравится ли вам, к чему привели в тот момент ваши действия? Сделайте выводы и потом решите, как поступить на этот раз.

Космический совет: не позволяйте другим решать за вас.



♒ Водолей

Что, если следующее решение, которое вы примите, станет самым важным в вашей жизни, Водолеи? Именно так нужно относиться к каждому событию, каждому размышлению, чтобы потом не было мучительно больно. А еще пора смириться, что «идеально» не будет никогда — полного совершенства просто не существует.

Космический совет: хватит корить себя за неправильные решения и поступки.

♊ Рыбы

Вам нужно перестать жить с оглядкой на других, Рыбы. Пора просто идти по жизни, принимать решения, действовать. Необязательно следовать чужим советам, не нужно жить по указке других людей. Это ваша жизнь — и только вы сможете написать историю своей жизни.

Космический совет: научитесь жить своей жизнью.



Ранее 5-tv.ru выкладывал рунический гороскоп на неделю с 22 по 28 марта для всех знаков зодиака.