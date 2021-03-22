🧙♀ Гороскоп на сегодня, 22 марта, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 22 марта, растущая Луна в знаке Рак рекомендует быть более упорным в достижении целей и обещает достижение успехов в творчестве и любви.
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 22 марта, растущая Луна в знаке Рак создаст идеальное время для творчества, любви и духовных поисков. Хорошо продвигаются абсолютно любые, как важные, так и не очень дела. Неприятные события если и произойдут, что само по себе маловероятно, то будут кратковременными и не принесут особо ощутимого вреда.
♈ Овен
Овны, вы занимаетесь именно тем, чем должны, однако иногда вы чувствуете некоторую недосказанность. Копните глубже, вам необходимо задать себе вопрос: вы творите для себя или зависите от мнения окружающих? Загляните внутрь себя, и тогда качество ваших творений изменится вместе с вами.
Космический совет: посвятите время изучению вашего внутреннего мира.
♉ Телец
Попрощайтесь с прошлым, его не вернуть. И перестаньте постоянно прокручивать в голове ваши неудачные ответы. Худшее позади. Если вы испытываете трудности с обработкой своих эмоций, знайте, что вам не нужно делать это в одиночку. Обратитесь к доверенному наставнику или другу за советом.
Космический совет: обратитесь за советом к близкому другу.
♊ Близнецы
Близнецы, вы склонны романтизировать свои отношения и на 100% уверены, что это навсегда. Обратите внимание на практические детали. Постарайтесь равномерно разделить домашние обязанности со своим партнером, это сохранит гармонию и баланс в ваших отношениях.
Космический совет: равномерно распределите домашние обязанности со своим партнером.
♋ Рак
Упорство и настойчивость помогут вам совершить прорыв в задуманном. Самое главное сейчас — внутренняя трансформация. Научитесь принимать все, что с вами происходит, с благодарностью. Скоро вы узнаете, что во всем этом был смысл.
Космический совет: будьте более упорны и настойчивы.
♌ Лев
Перестаньте быть такими агрессивными. Постарайтесь чаще открыто и честно разговаривать со своим партнером, так вы сможете гораздо шире посмотреть на трудную ситуацию и найти компромисс.
Космический совет: честный разговор поможет вам взглянуть на ситуацию с другой стороны.
♍ Дева
Остановитесь и оглянитесь назад. Осознайте все те удачные и неудачные решения, которые вы принимали. Глубокий анализ своих достижений и провалов поможет вам продвинуться по социальной лестнице.
Космический совет: проанализируйте свои достижения и провалы.
♎ Весы
Некоторых Весов ожидает серьезный сдвиг в карьере. Остальные смогут придвинуться на несколько шагов ближе к своей мечте. Этот день обещает быть очень благоприятным.
Космический совет: вы добьетесь положительного сдвига в карьере.
♏ Скорпион
Иногда наших усилий недостаточно, чтобы достигнуть желаемого. Однако не стоит отчаиваться, вскоре вы сможете исполнить свои сокровенные мечты. Звезды поведут вас в правильном направлении.
Космический совет: перестаньте отчаиваться и продолжайте идти вперед.
♐ Стрелец
Хватит бесконечно строить планы на будущее, живите здесь и сейчас. Если вы вступили в новые отношения, не торопите партнера, дайте ему и себе полностью раскрыться и расслабиться.
Космический совет: живите здесь и сейчас.
♑ Козерог
Жизнь циклична, и после каждой черной полосы наступает белая. Откройте себя миру, будьте готовы к приятным сюрпризам. Будьте благодарны за ту любовь и поддержку, которую вы получаете от окружающих.
Космический совет: откройтесь окружающему миру и примите его любовь.
♒ Водолей
Разработайте точную стратегию по достижению того будущего, о котором вы мечтаете. Сегодня идеальный день, чтобы начать материально воплощать задуманное. Двигайтесь только вперед. Грамотное распределение времени между вашим проектом и работой поможет идеально все сбалансировать.
Космический совет: научитесь грамотно распределять время между работой и собственными задумками.
♊ Рыбы
Подумайте, что мешает вам принять важное решение. Перестаньте угождать другим и думать о том, что можете не оправдать чьи-то ожидания. Хватит скрывать свои эмоции, поделитесь тем, что вас тяготит с близкими или друзьями.
Космический совет: поделитесь своими переживаниями с близкими.
Ранее 5-tv.ru публиковал рунический гороскоп на неделю с 22 по 28 марта для всех знаков зодиака.
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