Астропрогноз Василисы Володиной на неделю с 22 по 28 марта
В эти семь дней нас ожидают конфликты, рассеянность и повышенное самолюбие.
Фото, видео: Instagram @vasilisa.volodina, Depositphotos.com /agsandrew
Звездный астролог и телеведущая Василиса Володина на своей странице в Instagram дала краткий прогноз на неделю с 22 по 28 марта. По ее словам, в этот период ожидается повышенная рассеянность абсолютно у всех представителей зодиакального круга.
«Дамочка, прижмите сумочку к груди! Высоки риски доверчивых и рассеянных напороться на мошенников», — предостерегла астролог.
Кроме того, внимательней нужно быть автомобилистам, глаза в телефоне, а не на руле могут привести к серьезным последствиям, утверждает Володина.
На этой неделе в каждом из нас может активизироваться эгоист, однако это скорее хорошо, чем плохо, сообщает эксперт по звездам.
«Чьи-то несобранность и безответственность будут вас очень нервировать. А ваша личная расхлябанность доведет до белого каления близких», — добавила Володина.
В заключение астролог отметила, что неделя будет нервной и конфликтной. По ее мнению, знакам зодиака лучше избегать ложного оптимизма относительно предстоящих семи дней.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Василиса Володина назвала дни рождения тех, кто рискует растолстеть в 2021 году.
Читайте также
69%
0.48 88.43
0.31
Нашли ошибку?