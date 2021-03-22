Астропрогноз Василисы Володиной на неделю с 22 по 28 марта

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Екатерина Бородина
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В эти семь дней нас ожидают конфликты, рассеянность и повышенное самолюбие.

Фото, видео: Instagram @vasilisa.volodina, Depositphotos.com /agsandrew

Звездный астролог и телеведущая Василиса Володина на своей странице в Instagram дала краткий прогноз на неделю с 22 по 28 марта. По ее словам, в этот период ожидается повышенная рассеянность абсолютно у всех представителей зодиакального круга.

«Дамочка, прижмите сумочку к груди! Высоки риски доверчивых и рассеянных напороться на мошенников», — предостерегла астролог.

Instagram @vasilisa.volodina

Кроме того, внимательней нужно быть автомобилистам, глаза в телефоне, а не на руле могут привести к серьезным последствиям, утверждает Володина.

На этой неделе в каждом из нас может активизироваться эгоист, однако это скорее хорошо, чем плохо, сообщает эксперт по звездам.

«Чьи-то несобранность и безответственность будут вас очень нервировать. А ваша личная расхлябанность доведет до белого каления близких», — добавила Володина.

В заключение астролог отметила, что неделя будет нервной и конфликтной. По ее мнению, знакам зодиака лучше избегать ложного оптимизма относительно предстоящих семи дней.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Василиса Володина назвала дни рождения тех, кто рискует растолстеть в 2021 году.

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