Любовь во время ковида: Новые звездные пары 2021 года

Уставшие от проблемного 2020-го пользователи сети возлагают большие надежды на 2021-й. Год Быка тем временем преподнес сюрприз в виде новых звездных пар. 5-tv.ru вспоминает, какие союзы успели образоваться в шоу-бизнесе в этом году.

A$AP Rocky и Рианна

Певица Рианна и рэпер A$AP Rocky (настоящее имя — Раким Майерс) несколько лет дружили. В 2012-м они совместно выступили на нескольких концертах, в 2013-м Рианна снялась в клипе Ракима «Fashion Killa». С тех пор в сети появились слухи о возможном романе музыкантов, но фанаты не могли найти доказательства. Позже Рианну сводили с Дрейком, а в 2017-м стало известно о романе певицы с миллиардером Хасаном Джамилем.

Рианна и A$AP Rocky дружили несколько лет, прежде чем начать встречаться. Фото: globallookpress.com ©️ Stevе Vas

Инсайдеры сообщили о романе Рианны и A$AP Rocky в конце 2020-го, когда певица рассталась с Джамилем. Звезд заметили на Барбадосе, где родились Рианна и отец рэпера. После этого звезды отправились в совместное путешествие. В мае 2021-го Раким наконец раскрыл правду об отношениях с Рианной. Рэпер назвал девушку «любовью всей его жизни», его леди и сообщил, что она — единственная.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Актеры познакомились в 2002-м на съемках комедии «Джильи» и провстречались до 2004-го. Бен бросил Джен из-за того, что девушка была слишком популярна — актер чувствовал себя в тени славы Лопес. Пара сошлась спустя 17 лет: Бен Аффлек и Джей Ло съездили в совместный отпуск.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес встречались с 2002-го по 2004-й и сошлись спустя 17 лет. Фото: globallookpress.com ©️ Hubert Boesl

Звезды не комментируют слухи о воссоединении, но инсайдеры сообщают, что Бен и Джен выглядят счастливее, чем когда-либо В ответ на вопросах об отношениях Бена Аффлека его лучший друг Мэтт Деймон, отшутился, что никакое количество спиртного не заставит его обсуждать отношения пары.

Клава Кока и Дмитрий Гордей

Клава Кока и автоблогер Дмитрий Гордей не сразу объявили себя парой. Слухи о том, что сердце певицы несвободно, появились после ее интервью Насте Ивлеевой. Артистка призналась, что встречается с блогером, чье имя начинается на букву «Д».

Клава Кока и Дмитрий Гордей долго скрывали свои отношения. Фото: instagram.com_klavacoca

Позже Клава Кока и Дмитрий Гордей вместе оказались на отдыхе в США. Молодые люди любовались закатами и видами голливудских холмов. Спутник Клавы зарабатывает миллионы рублей в месяц. Девушка — одна из исполнительниц лейбла Black Star. Подписчики звезд спрашивают в комментариях под постами звезд в соцсетях, когда те объявят о своем романе. Однако Клава и Дмитрий пока хранят молчание.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц

Одна из самых ожидаемых свадеб этого года — торжество Бруклина Бекхэма и Николы Пельц. 21-летний наследник знаменитого футболиста и его девушка, 25-летняя модель, встречались менее года, когда летом 2020-го объявили о помолвке. Свадебная церемония планируется не одна: в Великобритании, на родине жениха, и в США, на родине невесты. Дата церемонии пока неизвестна.

Бруклин и Никола подписали брачный контракт. Фото: globallookpress.com

Несмотря на юный возраст, молодые люди подписали брачный контракт. В семье Николы, дочери американского миллиардера Нельсон Пельтца, подобные документы — вещь естественная. Что до сына футболиста и экс-участницы Spice Girls, то он имеет опыт общения с девушками, мечтающими всеми средствами заполучить его звездную фамилию. Юноша верит в искренность чувств Николы и считает, что они вместе навсегда.

Дарья Повереннова и Андрей Шаронов

Дарья Повереннова познакомилась с Андреем Шароновым, когда ей было 40 и она воспитывала ребенка от первого брака. У избранника звезды сериала «День рождения буржуя» остались двое детей от первой жены, Ольги, скончавшейся от инсульта в 2012-м. Дарья и Андрей прожили вместе восемь лет прежде чем сыграть свадьбу.

Дарья Повереннова и Андрей Шаронов наконец-то поженились. Фото: globallookpress.com © Komsomolskaya Pravda

В феврале 2021-го актриса опубликовала на своей странице в Instagram фото со свадьбы с Андреем. Пару поздравили многочисленные поклонники и коллеги артистки. Особенно фолловеры Поверенновой отметили ее свадебный наряд. На церемонии бракосочетания знаменитость появилась в брючном белом брючном костюме и нежным макияжем.

Лана Дель Рэй и Клейтон Джонсон

Лана Дель Рэй не из тех звезд, которые превращают личную жизнь в череду инфоповодов. Артистка работает с учетом жесткого рабочего графика. Из-за гастролей и записи новых песен у нее совсем не остается времени на свидания. Поэтому с нынешним ухажером Лана Дель Рей познакомилась в интернете.

Остается неизвестным, как и когда артистке сделали предложение. Но внимательные фанаты недавно заметили на пальце звезды кольцо. Зрители разглядели его, когда Лана Дель Рей пришла на шоу Джимми Фэллона.

Поклонники заметили на руке у Ланы кольцо. Фото: globallookpress.com © ImagePressAgency face to face, instagram.com_claywatch

Спустя время в СМИ появилось подтверждение слухов о скорой свадьбе певицы с музыкантом Клейтоном Джонсоном. Парень выступал на разогреве у популярных групп типа Good Charlotte. А позже вступил основанную своими братьями группу The Johnsons. Сама певица никак не прокомментировала догадки поклонников.

Лили Коллинз и Чарли Макдауэлл

Еще одна долгожданная свадьба, которая (если все пойдет по плану) состоится в этом году — торжество Лили Коллинз и Чарли Макдауэлла. Певице и актрисе приписывали романы с самыми горячими актерами Голливуда. Одним предполагаемых бойфрендов девушки был Зак Эфрон. Однако о ее личной жизни было мало что известно. Чарли Макдауэлл около года встречался с актрисой Эмилией Кларк. В 2019-м Чарли и Лилли объявили себя парой, опубликовав совместные снимки на своих страницах в Instagram.

Чарли Макдауэлл — режиссер фильмов «Легион» и «Силиконовая долина». Фото: globallookpress.com © face to face

В 2020-м Чарли сделал предложение Лили, и та ответила «да». Свадьбе помешала пандемия коронавируса. Однако фолловеры с любопытством следят за романом звезд. Примечательно, что оба — выходцы из артистических семей. Лили — дочь певца Фила Коллинза, а Чарли — сын Малькольма Макдауэлла, исполнителя главной роли в культовом фильме «Заводной апельсин».

Анна Тейлор-Джой и Мальком Макрей

У Ани Тейлор-Джой роман с музыкантом. Фото: vk.com / ppl_choice

О переменах в личной жизни звезды сериала «Ход королевы» стало известно весной 2021-го. Девушку заметили прогуливающейся по Нью-Йорку в компании с Малькомом Макреем. Молодые люди страстно целовались, будто позабыв, что могут попасть в объективы фотокамер.

Новая пассия Ани тоже творческая личность, но до успеха возлюбленной молодому человеку пока далеко. Мальком играет в группе more, а из актерского опыта у него — пара короткометражек. Однако девушку безызвестность партнера, похоже, не смущает и она получает удовольствие от встреч с любимым.

Генри Кавилл и Натали Вискузо

Возлюбленная Генри Кавилла подверглась травле в сети. Фото: instagram.com / henrycavill

Личная жизнь звезды «Лиги справедливости» и «Ведьмака» цветет яркими красками. Весной 2021-го Генри Кавилл опубликовал на своей странице в Instagram снимок с Натали Вискузо, где они играли в шахматы. В подписи к снимку артист назвал девушку своей любовью. Подписчики с интересом восприняли публикацию кумира, но позже многие пользователи сети разочаровались в выборе артиста.

Летом 2021-го особо прозорливые юзеры обнаружили в интернете старые снимки Натали тех времен, когда она участвовала в ток-шоу на тему выживания в африканском племени. Девушка мазала кожу темной краской. Фолловеры усмотрели в этом неуважение к темнокожим и начали травить Натали. Позже в сети появилась петиция с требованием отстранить Кавилла от роли Геральта в «Ведьмаке». Девушка извинилась за свой поступок, что касается Генри, то он по-прежнему с Вискузо.

Рита Ора и Тайка Вайтити

Тайка Вайтити незаметно появился на странице Риты Оры в Instagram. Фото: instagram.com / ritaora

Недавно поклонники обсуждали совместные велокатания Риты Оры с Расселом Кроу. Пользователи соцсети стали подозревать пару в романе, но позже все встало на свои места. Рассел Кроу снимается в новом «Торе», который ставит Тайка Вайтити в Австралии. С ним-то девушка опубликовала снимок на своей странице в Instgram, но узнать на той фотографии режиссера очень сложно.

Поклонники предполагают, что у Риты Оры роман с Тайкой, который и познакомил певицу с Кроу. Все трое на тот момент находились в Австралии. Рассел Кроу снимался у Тайки Вайтити, а Рита Ора участвовала в местном «Голосе» в качестве наставника. На мысли о романе Тайки и Риты фолловеров подтолкнул их общий снимок, где любящий фотографироваться режиссер спрятал лицо, будто не желая, чтобы его рассекретили.