Животный признак. Какие бессознательные жесты женщин привлекают мужчин?

Женское искусство обольщения издревле славится своей затейливостью, утонченными приемами и ухищрениями. Ведь далеко не всякая красавица может охмурить приглянувшегося ей кавалера, не сказав ему ни единого слова. Какие жесты и позы говорят о намерениях женщины гораздо красноречивее самых изысканных вербальных намеков, 5-tv.ru раскрыла эксперт в области коммуникации, чтения эмоций и поведения человека Светлана Пешенькова.

Первое оружие в руках кокетки — ее волосы. Каждая барышня знает эти приемы: задумчиво накрутить на палец локон, убрать прядь за ухо, поправить небрежным движением прическу. Все это будет считано вашим визави, заметила эксперт.

«Как правило, женщина бессознательно в присутствии мужчины, который ей нравится, делает такие жесты. Встряхивает волосами, особенно если они длинные. Это демонстрация животного признака, что я — самка, которая готова к романтическому периоду. Здесь мы далеко от животных не уходим», — отметила Пешенькова.

Второй известный прием связан с привлечением внимания к отдельным частям тела — запястьям, ключицам, плечам, спине, декольте, ногам. Для этого их слегка оголяют с помощью подчеркивающего достоинства фигуры одеяния и разрезов на платье.

«Это все равно некоторые жесты, которые открываются мужчинам, и они направлены на привлечение к себе наибольшего внимания. И очевидно, что женщины, которые более раскрепощенно одеваются и демонстрируют себя, они пользуются чуть большим вниманием у мужчин», — заметила эксперт.

Рассказать о том, что вы не против развития отношений в амурном ключе, могут ноги. Определенные позы можно подобрать и для общения сидя, и стоя.

«Если наши ноги скрещены, и свисающая нога направлена к собеседнику, то это тоже считывается как благосклонность, как возможность продолжения диалога, ухаживаний», — поделилась Пешенькова.

И, наконец, еще один инструмент обольщения — тактильный контакт с собственным телом. Невзначай погладив себя по бедру, женщина открыто даст понять собеседнику, что он ей небезразличен.

«Любые поглаживания себя, излишние прикосновения, особенно к талии, к бедрам, любые покачивания бедрами — это жесты, которые провоцируют определенное внимание и считываются мужчинами как-то, что женщина готова к каким-либо отношениям, к флирту», — резюмировала Пешенькова.

В заключение она посоветовала тем, кто хочет взять эти нюансы на вооружение, порепетировать перед зеркалом. Главное, чтобы жесты и позы выглядели эстетично и естественно, и, конечно же, нравились самой соблазнительнице.

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