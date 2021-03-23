Зачем терять время? Володина призывает заниматься любовью, пока Венера в Овне

Весна — время перемен и положительных эмоций. Так хочется изменить жизнь к лучшему, да с чего бы начать — интересуются миллионы. Лучше — с главного, вторит им знаменитый астролог Василиса Володина и намекает на сближение с партнером.

Эксперт по предсказаниям отмечает, что вплоть до 14 апреля планета любви и чувственности Венера будет находиться в знаке Овна. Это время идеально подходит для открытых контактов, налаживания отношений, выражения эмоций и мыслей. Однако усердствовать не нужно.

«Подруги, наступает время бороться за свои права по-настоящему! Не перестараться бы. Чтобы на любовно-семейном фронте звучали страстные стоны, а не взрывы упреков и требований!» — иронично подмечает Володина.

Астролог предостерегла прекрасный пол от радикальных изменений во внешности. Касается это не только эксцентричных нарядов, но и бьюти-процедур. В погоне за модой можно и не заметить, как из желанной Вивьен Вествуд получится Карина Барби.

«С порывами перекрасить волосы в радикально черный цвет или лечь под нож пластического хирурга тоже требуется умение прицеливаться, а не только стрелять. В эти дни особенно, хотя и вообще тоже. Сыпьте больше комплиментов — лесть работает!» — обратилась к женщинам Володина.

Instagram @vasilisa.volodina

«Потрясающий пост, большое спасибо!»

«Ой, Василинушка, как все в тему, вы даже не представляете!»

«Пойду прикуплю бельишка что ли — будет мужу сегодня романтика и стоны!» — обсуждали советы астролога юзеры из Instagram.

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