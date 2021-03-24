Число людей, обращающихся за советом к магам и чародеям, растет с каждым днем. И это в эпоху развитых технологий и торжества науки! Как ни странно, одним из самых распространенных запросов является снятие «порчи» или так называемого «венца безбрачия». Страждущие ищут утешения и надеются, что хоть какой-нибудь маломальский обряд вернет им веру в себя.

Действенна ли ворожба или искать причины несчастья следует у другого специалиста — всю правду в беседе с 5-tv.ru рассказал экстрасенс Кирилл Гурин.

Порчи нет?

Провидец отмечает, что проблемы «по магической части» действительно бывают. Однако эти случаи настолько редки, что заострять на них внимание даже не стоит. Изначально во всем следует искать разумное зерно.

За 20 лет работы Гурин научился четко определять, когда клиент лукавит, а когда говорит правду о «симптомах» порчи. Так, в 99,9% случаев люди перечисляют общие проблемы, недомогания, которые ранее наверняка вычитали в интернете и «примерили» на себя.

«Плохой сон, набор веса, тревожность — это все признаки нейроэндокринных расстройств. За свою 20-летнюю практику я встречал только двоих людей с венцом безбрачия. В большинстве своем история про „венец безбрачия“ — это история про выученные алгоритмы, которые транслирует мать», — заключил эксперт.

Как правило, на проблемы с поиском второй половинки жалуются женщины. А все потому, что число однополых семей, в которых воспитанием ребенка занимаются лишь мама и бабушка, неуклонно растет.

Недовольная жизнью, разведенная с мужем родительница не может сдержать себя, чтобы не покритиковать мужчин в присутствии малышки. Негативный опыт матери автоматически, как некий паттерн поведения, закладывается в подсознание девочки.

«В первую очередь человек с такими жалобами должен обратиться к психоаналитику, психологу, чтобы разобраться, откуда вообще такие реакции берутся. Почему человек осознанно выбирает отношения, в которых он страдает, либо уходит от тех возможностей, которые могли бы закончиться хорошими отношениями, долгими», — порекомендовал Кирилл Гурин.

Замкнутый круг

Физическое и психологическое недомогание — еще не все проблемы, с которыми сталкивается человек, заподозривший у себя венец безбрачия. Главная ошибка в том, что «находя» у себя порчу, гражданин перекладывает ответственность за собственные действия и поступки на другого человека. То есть бессознательно включает программу под названием «вторичная выгода».

«Входя в такой „договор“, человек говорит: „Это не со мной проблема, а злые люди мне помешали“. Это позиция жертвы. Она очень удобная и не предполагает изменения самого себя», — констатировал экстрасенс.

Нельзя не отметить и того факта, что человек, смирившийся с мыслью, что на нем порча или венец безбрачия живет в постоянном стрессе. Безусловно, такое состояние сказывается на здоровье, в результате чего обостряются хронические заболевания и увеличивается риск оказаться на больничной койке.

Кортизол или по-простому гормон стресса, вырабатывающийся в результате испытания длительного напряжения, может «гулять» по организму до двух лет. Человеку кажется, что избавиться от навязчивого беспокойного состояния он не может, а проблемы лишь прибавляются, раз за разом продуцируя выработку гормона, — замкнутый круг.

«Прежде чем диагностировать у себя какие-то порчи, я рекомендую обратиться к эндокринологу и сделать полный скрининг гормонов. После этого обратиться к психотерапевту и психологу. Возможно, уже за два-три сеанса найдется эпизод, который заставляет вести себя неадекватно», — подчеркнул Кирилл Гурин.

Ранее 5-tv.ru перечислил пять признаков того, что на женщине лежит венец безбрачия.