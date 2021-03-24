На долю бывшей жены футболиста Андрея Аршавина — журналистки Алисы Казьминой — выпало немало испытаний. Сначала был громкий развод и дележка имущества, публичные разборки, затем — страшная болезнь, сепсис, госпитализация и кома. Женщину чудом вытащили с того света.

Россияне сопереживают: откуда берутся силы у Казьминой, чтобы все преодолеть? Кто-то списывает проблемы на стресс после родов и разрыва отношений с футболистом, кто-то склоняется к мистическим совпадениям. Однако по заверениям звездного нумеролога Клары Кузденбаевой, ни та, ни другая теория не имеют отношения к реальности.

По мнению эксперта, в том, что происходит с журналисткой, виновата только она сама.

«Алиса родилась 7 июня 1982 года, в „День затейника“. Она носитель тысячного знака — знака власти. <…> Гордыни у Алисы очень много. От нее страдало все окружение: домработницы, кухарки, водители — наверняка, многие из них могут пожаловаться на ее несносный характер. Она относится к тому типу людей, у которых весь мир вокруг виноват, а они не при чем. Но проблема вообще-то в ней», — отметила Кузденбаева в интервью KP.RU.

Несмотря на страшный диагноз бывшей жены Аршавина (у женщины обнаружили тяжелое аутоиммунное заболевание), нумеролог дала ей хорошие прогнозы. Эксперт отметила, что сразу после дня рождения дела звезды пойдут в гору и смерть ей точно не грозит.

РИА Новости / Алексей Филиппов

«Алиса — долгожитель. Как правило, людей с тысячным знаком жизнь приземляет, дает испытание болезнями и крахом карьеры. Алисе стоит разобраться в своей ситуации, перестать винить других людей и измениться самой. Она очень неправильно себя вела, и поэтому получила удар в виде болезни», — подчеркнула Клара Кузденбаева.

А в заключение добавила, что непоправимый вред журналистке, действительно, нанесли отношения с Андреем Аршавиным. Со слов эксперта, эти люди совсем друг другу не подходили: разные по характеру и по мировосприятию. Селебрити следовало бы отказаться от «инвалидных» отношений. Но те настояли на своем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мать футболиста Андрея Аршавина назвала истинную причину проблем со здоровьем журналистки Алисы Казьминой.