Закон свободной воли. Как уберечь себя от похищения инопланетянами?

В инопланетную жизнь верят немногие, однако случаи похищения людей обитателями внеземных цивилизаций имеют место в истории человечества. И если поклонники теорий заговора, НЛО и других мистических сфер мечтают о путешествиях на летающей тарелке, то есть и те, кто боится их как огня. О том, как гарантированно обезопасить себя от участи стать пленником инопланетян, рассказал порталу News.ru директор центра уфологических исследований Валерий Уваров.

Взаимодействие с гостями с других планет, по его словам, строится очень просто, по принципу доброй воли. То есть, если человек не пожелает покинуть Землю, насильно на борт летающего корабля его никто не погонит.

«Исходя из моего опыта, могу сказать, что если мы рассмотрим те случаи, которые были, то, как правило, если человек сразу же высказывал в любой форме свое нежелание быть взятым на борт, то его не брали. Принцип этот, по моим личным наблюдениям, работает, как и некий „закон свободной воли“ и является у пришельцев ключевым», — поделился уфолог.

Однако есть одно исключение, когда пришельцы могут против желания похитить человека, добавил Уваров. На этот шаг они решаются, если ему угрожает опасность, и он не осознает ее.

«В этом случае это можно даже назвать помощью», — успокоил уфолог.

В возможность взаимодействия с внеземными силами верят некоторые знаменитости. Один из ярчайших примеров тому — певица Катя Лель. Общение с пришельцами она начала еще в юности и до сих пор тоскует иногда по этим необычным моментам жизни. Ранее 5-tv.ru публиковал видео полета НЛО, которым поделилась артистка.