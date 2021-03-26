Как по линиям руки определить перспективного бизнесмена? — мнение хироманта

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Рита Цветкова
Эксклюзив 1 831

Иван Громов объяснил, какие особенности строения ладони помогут сделать правильный выбор — работать по найму или открывать собственное дело.

Фото, видео: Depositphotos / peshkova; 5-tv.ru

Могут ли линии на ладони человека подсказать, в какой профессиональной сфере лучше развиваться? Хиромант Иван Громов уверен, что могут. Эти особенности расскажут, будет ли прибыльным собственный бизнес, или человеку стоит оставить амбиции и работать по найму.

Как отметил эксперт, у потенциально успешного коммерсанта на правой руке особенно длинный мизинец — он должен доходить до начала первой ногтевой фаланги безымянного пальца. Такой признак говорит о даре убеждения и способности эффективно налаживать деловые контакты.

«Это скажет, что вы человек довольно коммуникабельный, который может находить общий язык с другими людьми, с незнакомыми, который умеет договариваться, что, согласитесь, в бизнесе очень важное качество», — добавил Громов.

Кроме размера мизинца, о таланте предпринимателя говорит линия судьбы. Она начинается выше запястья или достаточно близко к нему и заканчивается у среднего пальца, который хироманты называют пальцем Сатурна.

«Обратите внимание на свою линию судьбы. Это линия, которая отвечает в целом за карьеру человека, за цель его жизни, она не должна идти близко к линии жизни, то есть не должна быть по центру. Как правило, по своему опыту могу сказать, что у коммерсантов она располагается ближе к холму Луны», — отметил эксперт.

Холм Луны находится у основания ладони, ближе к мизинцу. Кроме прочего, если эта особенность ярко выражена, она говорит о развитой интуиции, креативности и творческой силе человека.

«"Ветки" в сторону холма Меркурия также укажут на то, что вы человек, который способен иметь свое дело, свой бизнес. Обращайте внимание на эти знаки. Они вам помогут сделать правильный выбор в жизни», — заключил Громов.

По ладони можно выявить не только карьерные перспективы, но и недостатки характера человека. Так, складки на кистях рук поведают об отношении представителя сильного пола к деньгам и материальным благам. Ранее 5-tv.ru публиковал инструкцию Ивана Громова, по которой легко определить жадного мужчину.

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