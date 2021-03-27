Астрологи назвали знаки зодиака самых известных серийных маньяков

Астрологи вычислили, кто из представителей зодиакального круга может оказаться серийным маньяком. По мнению экспертов, три знака отличаются наибольшей неуравновешенностью и склонностью к насилию, к тому же они — самые распространенные среди знаменитых убийц.

Рак

Самым «популярным» в преступной среде астрологическим символом оказался Рак — эти люди вспыльчивы, ревнивы и агрессивны, в порыве ярости они способны на жуткие вещи. Под этим знаком на свет появился, к примеру, Томми Линн Селлс, который лишил жизни как минимум 70 человек. В 2014 году американец был казнен.

Скорпион

Скорпионом был жестокий убийца и насильник Леонард Лейк, который промышлял в США вместе с не менее опасным преступником Чарльзом Нг. Склонность к садизму, считают астрологи, в крови Скорпионов, и со своими демонами им нужно вести постоянную борьбу. Иначе вырвутся наружу.

Стрелец

Стрельцом родился еще один серийный маньяк, тоже американец, Тед Банди. По разным версиям, от его рук в муках погибли от 30 до 100 человек. Ему, как представителю этого знака, была свойственна неуравновешенность психики и изощренная изобретательность, которую он использовал для убийства своих жертв.

Стоит отметить, что связь даты рождения и склонности к жестокости и насилию научно не доказана. Астрологи делают свои выводы на основе совпадений и не утверждают, что все представители определенного знака зодиака потенциально опасны, пишет ФАН. На становление личности маньяка влияет множество факторов, среди которых гороскоп далеко не на первом месте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о четырех знаках зодиака, способных читать чужие мысли.