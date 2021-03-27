ТОП-9 признаков, что мужчина рассматривает девушку как будущую жену

Мужчины и женщины часто жалуются друзьям, что просто не могут понять логику своих избранников. Однако психологи убеждены, что намерение пойти под венец с возлюбленной можно вычислить по поступкам представителей сильного пола.

Интересуется новыми вещами

Возлюбленный захотел вместе сходить на встречу с подружками своей любимой, прогуляться или пойти за покупками? Казалось бы, что тут такого. Но для психологов это равнозначно первым отзвукам свадебных колоколов — вероятно, мужчина уже хочет проводить с любимой все свое время.

Пишет и звонит без повода

Выдумывает смешные оправдания для звонка или пишет по поводу и без? Не может заснуть без смайлика, отправленного по мессенджеру? Вместо сухого смс устраивает видео-звонки? Вероятно, ему не хватает общения. Причем общения именно со своей девушкой.

Меняет свой язык тела

Частые прикосновения, поглаживания, улыбка, мужчина следит взглядом за женщиной и чаще ее обнимает? Даже без произнесенных вслух признаний это может сигнализировать о том, что он не может оторваться от возлюбленной и перестать о ней думать.

Лучше одевается

Мужчина стал чаще наряжаться, тщательно подбирать одежду, носить галстуки и даже носки, которые дарила ему женщина? Что ж, вероятно, теперь ему хочется чаще ощущать на себе восхищенный взгляд избранницы.

Критикует других мужчин

Возлюбленный рад, что его девушка идет на встречу «только женской» компанией. В разговоре часто критикует поведение других мужчин — даже своих друзей. Вероятно, он ревнует, хочет «застолбить» свое место и избавиться от потенциальных конкурентов, пишет Soulpost.ru.

Откровенничает

Когда мужчина начинает делиться личными историями из детства, обсуждать проблемы в семье, просить совета, то для психологов все очевидно. Так представители мужского пола раскрываются перед женщинами, доверяются им. Скорее всего, эти разговоры его успокаивают. Он говорит о том, в чем не может признаться другим.

Старается защитить

Мужской интерес к женщине часто проявляется в его стремлении уберечь ее от беды. Это значит и заслонить от драки, и проводить до дверей квартиры, и встретить поздно вечером у метро. Просьбы не рисковать по мелочам, посетить врача или отдохнуть после тяжелого дня — все это волнения будущего супруга о потенциальной невесте, а не простые знаки внимания.

Задает наводящие вопросы

Если мужчина расспрашивает, как прошел день, и задает конкретные вопросы о коллегах мужского пола или друзьях, это может означать его волнение по поводу статуса ваших отношений. Порой представители мужского пола опасаются выяснять все напрямую и тогда расспрашивают подруг девушки — нет ли у нее возлюбленного? Что она говорит о других мужчинах? Даже в отношениях некоторые представители сильного пола регулярно пытаются что-то разведать у друзей своей девушки.

Знакомит с друзьями

Очень многие пары встречаются, но не пересекаются с друзьями друг друга. Изредка это встречи с одним-двумя приятелями, но не более того. Но в случае серьезных намерений со стороны мужчины ему становится важно, чтобы будущая жена и его «братья» дружили. Он старается их познакомить, представить в лучшем свете. Не меньше важно ему получить и одобрение приятелей насчет избранницы.

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