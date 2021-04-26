«Ты, бабуся!» — Пугачева случайно раскрыла на видео, как ее зовет дочь Лиза

Анастасия Шадская
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Девочка и ее брат-близнец Гарри появились на свет, когда Примадонне было уже 64 года.

Фото, видео: Instagram @alla_orfey, @maxgalkinru

Певица Алла Пугачева случайно раскрыла, что младшая дочь Лиза зовет ее бабусей. Забавным видео, которое снимала сама Примадонна, поделился на своей странице в Instagram ее супруг — телеведущий Максим Галкин.

Запись Пугачева делала со второго этажа замка в деревне Грязь, пока близнецы Гарри и Лиза танцевали в холле внизу.

«Почему вы не спите? У вас же есть возможность отдохнуть!» — спросила у детей певица.

«У нас тут заседание!» — бойко ответила Лиза.

«Какие штанишки у Лизы! А какие тапочки! Кто ж тебе их купил?» — продолжила выпытывать артистка.

«Бабуся! Ты, бабусь, ты», — не стала лезть за словом в карман Лиза.

«Бабуся…» — посетовала Пугачева.

Instagram @maxgalkinru

В комментариях к видео многие посмеялись над произошедшим.

«Алла, как всегда, с прекрасным чувством юмора»;

«Замечательная семейка»;

«Зато честно», — написали они.

У некоторых возникли сложности с «бабусей» в исполнении Лизы Галкиной.

«Бабуся — это кто?»;

«Послушайте внимательно — мамуся!»;

«Не бабуся, а мамуся»;

«Бабуся купила! Ты бабуся! Нормально, все правильно», — развернулся целый диалог под видео.

Лиза и Гарри появились на свет в 2013 году благодаря суррогатной матери. Алле Пугачевой на тот момент уже было 64 года, но двойняшки являются ее биологическими детьми от мужа — юмориста Максима Галкина. Дети уже ходят в первый класс и являются любимцами русскоязычного интернета.

Ранее 5-tv.ru писал, как Максим Галкин рассказал о тех, кто заменил его детям бабушку и дедушку.

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