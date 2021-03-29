Астропрогноз Василисы Володиной на неделю с 29 марта по 4 апреля
Эти семь дней будут наполнены творчеством и помогут наладить взаимопонимание со своей второй половинкой.
Фото, видео: Depositphotos / digitalstorm; Instagram @vasilisa.volodina
Звездный астролог и телеведущая Василиса Володина на личной странице в Instagram дала краткий прогноз на неделю с 29 марта по 4 апреля. По ее словам, в этот период в романтической и деловой сферах дела у всех представителей знаков зодиака будут идти очень хорошо и активно.
«Именно на будущей неделе станет очевидно, что делать ставку на себя продуктивно. Есть возможность сосредоточиться на главном», — сообщает астролог.
Володина утверждает, что в этот период вы сможете осознать к чему стремится ваш партнер и доступно донести ему свои желания, что несомненно положительно повлияет на взаимопонимание в вашей паре.
Астролог предупредила, что многих могут преследовать странные сновидения, смысл которых вам может раскрыть собственное прошлое и отметила, что эти семь дней будут наполнены креативной деятельностью.
«У творческой части общественности фантазия продолжит бить ключом по голове, но похвастаться логикой будет сложно», — поделилась Володина.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой прогноз дала известный астролог Василиса Володина на апрель 2021 года.
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