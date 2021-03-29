Астропрогноз Василисы Володиной на неделю с 29 марта по 4 апреля

Звездный астролог и телеведущая Василиса Володина на личной странице в Instagram дала краткий прогноз на неделю с 29 марта по 4 апреля. По ее словам, в этот период в романтической и деловой сферах дела у всех представителей знаков зодиака будут идти очень хорошо и активно.

«Именно на будущей неделе станет очевидно, что делать ставку на себя продуктивно. Есть возможность сосредоточиться на главном», — сообщает астролог.

Володина утверждает, что в этот период вы сможете осознать к чему стремится ваш партнер и доступно донести ему свои желания, что несомненно положительно повлияет на взаимопонимание в вашей паре.

Instagram @vasilisa.volodina

Астролог предупредила, что многих могут преследовать странные сновидения, смысл которых вам может раскрыть собственное прошлое и отметила, что эти семь дней будут наполнены креативной деятельностью.

«У творческой части общественности фантазия продолжит бить ключом по голове, но похвастаться логикой будет сложно», — поделилась Володина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой прогноз дала известный астролог Василиса Володина на апрель 2021 года.