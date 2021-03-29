Астропрогноз Василисы Володиной на неделю с 29 марта по 4 апреля

|
Екатерина Бородина
1 048

Эти семь дней будут наполнены творчеством и помогут наладить взаимопонимание со своей второй половинкой.

Фото, видео: Depositphotos / digitalstorm; Instagram @vasilisa.volodina

Звездный астролог и телеведущая Василиса Володина на личной странице в Instagram дала краткий прогноз на неделю с 29 марта по 4 апреля. По ее словам, в этот период в романтической и деловой сферах дела у всех представителей знаков зодиака будут идти очень хорошо и активно.

«Именно на будущей неделе станет очевидно, что делать ставку на себя продуктивно. Есть возможность сосредоточиться на главном», — сообщает астролог.

Володина утверждает, что в этот период вы сможете осознать к чему стремится ваш партнер и доступно донести ему свои желания, что несомненно положительно повлияет на взаимопонимание в вашей паре.

Instagram @vasilisa.volodina

Астролог предупредила, что многих могут преследовать странные сновидения, смысл которых вам может раскрыть собственное прошлое и отметила, что эти семь дней будут наполнены креативной деятельностью.

«У творческой части общественности фантазия продолжит бить ключом по голове, но похвастаться логикой будет сложно», — поделилась Володина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой прогноз дала известный астролог Василиса Володина на апрель 2021 года.

Читайте также

+6° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
75.76
-0.41 89.26
-0.72
Астрологи назвали идеальную совместимость имен для крепкого брака

Последние новости

12:06
Супердиета Долиной: от каких продуктов отказаться, чтобы быстро похудеть?
12:01
Склонявший подростков к опасным прогулкам по крышам мужчина задержан в МО
11:59
В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному Собранию
11:46
Видео: в Новосибирске задержали людей, продававших поддельные медсправки
11:40
Климкин назвал «фундаментальную ошибку» в украинской стратегии по Крыму
11:34
Тело звезды «Глухаря» Всеволода Хабарова нашли спустя месяц после смерти

Сейчас читают

«Голову на колени, группируйтесь!» — видео аварийной посадки самолета в Краснодаре
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 марта, для всех знаков зодиака
«Ты, бабуся!» — Пугачева случайно раскрыла на видео, как ее зовет дочь Лиза
В России с 1 апреля повысят социальные пенсии

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Почему президентство Байдена вызывает подозрения в США
Почему НАТО боится подлодку «Ростов-на-Дону»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака