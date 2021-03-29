Видео с врачами, пытающимися спасти умирающую родственницу Мурашко

В распоряжении 5-tv.ru появилось видео того, как врачи пытаются спасти умирающую родственницу главы Минздрава России Михаила Мурашко. Жительница Москвы Наталья Шакирова скончалась 26 марта от инфаркта, потому что у прибывшей бригады скорой помощи был сломан кардиограф.

Запись была сделана камерой видеонаблюдения. На этих кадрах можно увидеть, как женщину выносят из дома медики, после чего грузят в карету "скорой помощи". По некоторым данным, на тот момент у Шакировой уже могла наступить клиническая смерть. В итоге женщина умерла от остановки сердца — еще в "скорой" или уже в 68-й больнице Москвы.

Как стало известно 5-tv.ru, в общей сложности у Натальи Шакировой побывали три бригады "скорой помощи". Они провели с ней около двух часов вместо экстренной госпитализации, как это требуется при подозрении на инфаркт.

Ранее сообщалось, что покойная Шакирова могла быть близкой родственницей министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. Его сын Марк, предположительно, — муж дочери Натальи. Однако комментариев по этому поводу от самого министра пока не поступало.

По факту случившегося уже были уволены врачи первой прибывшей к Шакировой бригады, а также заведующий 19-й подстанции скорой помощи, принявшей вызов к больной.

Ранее 5-tv.ru писал, как именно связаны умершая от сломанного кардиографа жительница Москвы и министр здравоохранения Михаил Мурашко.