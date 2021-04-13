Собаки или кошки: Песков рассказал о домашних животных Путина

|
Виктория Андреева
46 291

Пресс-секретарь заметил, что сейчас питомцы президента РФ стали менее публичными.

Собаки или кошки: Песков рассказал о домашних животных Путина

Фото: ТАСС / Дружинин Алексей

Президент России Владимир Путин всегда был неравнодушен к животным. Он признавался, что не просто понимает их, а буквально чувствует. В окружении главы государства всегда присутствовали собаки: на деловых встречах, переговорах. А что сейчас?

Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в доме российского лидера по-прежнему живут собаки разных мастей. Их клички и породы государственный деятель уточнять не стал. Правда, с сожалением констатировал, что любимый лабрадор Конни, некогда случайно напугавший канцлера Германии Ангелу Меркель, скончался. Животное в 2000 году президенту Путину подарил ныне министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Конни, к сожалению, уже давно нет. Время идет… Но, конечно, домашние животные остаются в жизни президента. Они сейчас гораздо менее публичные, поэтому мне бы не хотелось про них рассказывать. <…> Я никогда не видел у президента кошек. Собак — да», — поделился Песков с «АиФ».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что преподнесение щенков в дар президентам на высшем уровне стало уже традицией. Так, во время одного из саммитов лидеров государств СНГ в Сочи президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вручил Владимиру Путину щенка алабая. Российский лидер так обрадовался подарку, что не удержался и поцеловал пушистый комочек.

Читайте также

+6° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
75.55
-1.43 90.46
-1.77
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:47
Звезда «Папиных дочек» предпочла карьере актрисы работу в фитнес-клубе
4:19
Футбольные топ-клубы Европы решили создать Суперлигу и нарвались на жесткую критику
3:48
Сестра звезды «Песняров» Борткевича рассказала о его состоянии перед смертью
3:15
Как вырастить гения? Ученые назвали способ повышения интеллекта у детей
3:01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 апреля, для всех знаков зодиака
2:44
«Немного усилий»: Лариса Долина показала себя без фотошопа и фильтров

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 апреля, для всех знаков зодиака
Сколько лет живут разные знаки зодиака?
Терпение и упрямство Тельца: Астропрогноз на неделю с 19 по 25 апреля
«Боялись взрывчатки»: Жорин о том, как убитый «вор в законе» переполошил звездных жильцов ЖК «Алые паруса»

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Патрушев заявил о возможном начале боевых действий на Украине при поддержке США
Какие схемы мошенники чаще всего используют с пенсионерами
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака