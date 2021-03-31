Три в одном. Как добиться от женщины секса на первом свидании?

|
Алина Потёмкина
Эксклюзив 7 724

Сексолог раскрыл хитроумный способ ускорить течение времени ради приближения интимной близости.

Фото, видео: Depositphotos / IgorVetushko; 5-tv.ru

Искусство соблазнения в XXI веке претерпело изменения. Сегодня уже редко встретишь кавалера, который будет ухаживать за дамой месяцами, посвящая ей стихи или распевая серенады у нее под балконом. Напротив, чем скорее он сможет завоевать ее, тем больше у него будет поводов для гордости. Для тех, кто хочет быть в тренде, сексолог Дмитрий Гарин рассказал 5-tv.ru, как добиться интимной близости от женщины уже на первом свидании.

В среднем, по словам эксперта, современная барышня готова к сексу с новым ухажером после третьей встречи. Однако есть способ, как ускорить процесс, уместив все три свидания в одно.

«Хитрые мужчины знают, как за один день сделать для женщины три свидания. Например, первое свидание — в кафе, второе — прогулка по парку, третье — это кино. Более хитрые мужчины умудряются создать три свидания у себя в квартире: на кухне чаю попили, сходили на балкон, а потом уже отправились в гостиную или спальню», — рассказал Гарин.

Чтобы этот трюк удался, кавалеру нужно продемонстрировать своей даме уверенность в себе, а также расположить ее. Для этого, по словам сексолога, следует контролировать свое настроение и состояние.

«Самое главное в процессе соблазнения вызвать доверие. Мужчине, с одной стороны, нужно быть настойчивым, с другой стороны, он должен четко работать со своим внутренним состоянием. Способность включать состояние, при котором женщина за пару часов начинает его чувствовать своим близким и дорогим, это и соблазняет», — заключил Гарин.

Однако спешить с интимной близостью в такие рекордные сроки сексолог не рекомендовал — ни мужчинами, ни женщинам. Гораздо важнее, по его словам, сделать правильный выбор будущего партнера.

«Важно ведь, не когда секс состоялся, а какой партнер. Старайтесь подбирать себе подходящих людей, и тогда вопроса, когда будет первая близость, у вас возникать не будет», — резюмировал сексолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как место знакомства влияет на длительность отношений.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
75.64
-0.06 88.75
-0.13
Могут видеть будущее: ТОП-3 знака зодиака с превосходной интуицией

Последние новости

15:41
В США заявили о переброске российских войск на границу с Украиной
15:38
Тернистый путь: Кто из певиц не сразу добился успеха в шоу-бизнесе?
15:35
Что стало с актерами фильма «Москва слезам не верит»?
15:31
В МИД РФ прокомментировали высылку российских дипломатов из Италии
15:30
Тест: Как хорошо вы помните фильм «Москва слезам не верит»?
15:20
«Недавно узнали пол»: бывшая девушка Гуфа ждет ребенка от иностранца

Сейчас читают

Три в одном. Как добиться от женщины секса на первом свидании?
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 марта, для всех знаков зодиака
Британские истребители пытались перехватить российский Ту-160 над Северным морем
«Ушла половина мальчиков»: однокурсница Хабарова рассказала о дате и месте похорон

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Почему президентство Байдена вызывает подозрения в США
Почему НАТО боится подлодку «Ростов-на-Дону»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака