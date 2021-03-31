Берегите нервы! Володина раскрыла, кому в апреле достанется больше всего проблем

Середина весны будет насыщена различными событиями. Для кого-то они будут приятными и продуктивными, а кто-то рискует нажить себе проблем на следующие несколько месяцев. Какие знаки зодиака потратят больше всего нервных клеток в апреле, рассказала астролог Василиса Володина на личной странице в Instagram.

Лев

Этому знаку зодиака Володина порекомендовала остановиться и осознать свои будущие цели, иначе есть риск двигаться не в том направлении.

«Самое время посмотреть на обыденную жизнь с высшей точки зрения. Понять, куда вообще стремимся и что нужно поменять. Стоит не ковыряться в повседневной сиюминутной ерунде, а орлиным взором окинуть все вокруг стратегически. Не удивлюсь, если Львов сейчас особенно сильно потянет в дальние дали. Но возможности в этом смысле сейчас не лучшие. Не упускайте шансы во второй декаде апреля», — поделилась астролог.

Рыбы

Рыб ожидает весьма напряженный месяц. Их комфортное спокойствие и одиночество будет нарушено на большую часть месяца, утверждает астролог.

«Апрель начнется с того, что ваши спокойствие и умиротворенность будут атакованы кем-то из близких родственников. Окружение будет раздражать, выбивать из колеи, напрягать, загружать вас по полной программе. Держитесь, особенно в районе 10 апреля. К счастью, после 20 числа все должно стать спокойнее и приятнее», — поделилась Володина.

Козерог

Этот знак зодиака также, как и Рыбы, будет встревожен неожиданно обрушившимся вниманием друзей и родственников. Однако помимо этого, Козерогам необходимо серьезно озаботиться своими документами. Лучшие и самые продуктивные дни для этого знака зодиака — 1 и 10 апреля, заявила Володина.

«Если к вам давно не приезжали гости и вы сокрушались, что дом опустел, забудьте печали! Вскоре друзья или родственники навалятся в таком количестве, что снова будете мечтать об уединении. Но главная тема месяца, конечно, не приезд родни, а „бумажные дела“, связанные с местом вашего проживания. Если нужно оформить гражданство, наследство, права собственности или собрать информацию о возможной ипотеке, сделайте это именно в апреле», — сообщила специалист по звездам.⠀

Рак

Нелегко придется и Ракам. Этот знак зодиака ожидает знатная нервотрепка на рабочем месте, однако конец месяца может принести приятный финансовый сюрприз, утверждает телеастролог.

«В апреле работа будет больше напоминать театр боевых действий. Суета, неразбериха, но и перспективы открываются неплохие. Первая половина месяца сложна - сплетни и заговоры, в том числе вашего авторства. Вторая половина апреля дает шанс заработать или получить удачу за чужой счет (кредит, подарок, помощь со стороны)», — сообщила Володина.

Instagram @vasilisa.volodina

Близнецы

Люди, рожденные под этим переменчивым и жизнерадостным знаком, могут остаться без финансов к концу месяца. Кроме денег, они вполне вероятно лишатся энергии и сил. Астролог предупредила, что 24 и 25 апреля будут особенно нервными.

«С 4 апреля встрепенутся от зимней спячки и пустятся во все тяжкие: общение тусовки, встречи, суета. Так к концу месяца не будет ни сил, ни денег. Чтобы на последней неделе месяца не считать копейки и не расстраиваться из-за упущенного времени, постарайтесь не слишком распыляться в начале. Важные и хорошие дни 2 и 10 апреля. Удача через усилия и самоотречение готова прийти 17 и 18 апреля», — рассказала специалист по звездам.

Скорпион

Этому знаку зодиака Володина советует проявить максимальную сознательность и контроль эмоций, иначе на протяжении долгого периода им придется решать проблемы, которые они же сами и создали.

«В апреле вы как заряженное ружье, готовое выстрелить в любой момент. И, увы, есть шансы промахнуться. Задача на первую половину месяца скорректировать цели и удерживать в рамках бурное желание кого-то наказать или сделать назло. Последствия ошибок первой декады апреля вы можете расхлебывать последующие два или три месяца, поэтому не горячитесь», — предостерегла астролог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой астропрогноз на апрель 2021 Володина дала для всех знаков зодиака.