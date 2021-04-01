Как заставить мужчину слышать вас и понимать — советы астролога

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Виктория Андреева
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Ирина Сычева уверена: влюбленные могут решить любую проблему без ругани. Достаточно просто захотеть.

Как заставить мужчину слышать вас и понимать — советы астролога

Фото: Depositphotos / AllaSerebrina

Разговоры на повышенных тонах, крики, ссоры и скандалы — все это кажется неотъемлемой частью семейной жизни. А если попробовать изменить ситуацию?

Астролог Ирина Сычева утверждает: нет неразрешимых вопросов, есть нежелание партнера правильно доносить информацию. Эксперт предложила женщинам освоить несколько лайфхаков и понаблюдать, как изменятся дела на личном фронте.

Что делать, чтобы он услышал?

Для начала астролог советует леди перестать делать намеки своим партнерам — не каждый же мужчина обладает экстрасенсорными способностями. Порой достаточно одной четкой фразы, чтобы получить желаемый результат и адекватную реакцию.

«Краткость — наше все! Четко, по существу. Через минуту мужчина может потерять мысль, которую вы хотите до него донести. Опускайте подробности, говорите по делу», — призывает Сычева.

Астролог отмечает, что приставать к партнеру в момент, когда он слишком сильно занят, также плохо. Во-первых, вряд ли можно рассчитывать, что озадаченный человек быстро разрешит спонтанную проблему. Во-вторых, недолго и на грубость нарваться.

«Тон решает. Следите за тем, как вы говорите и что вы говорите. Надутые губки, обиженный тон — оставьте это детям и подросткам. Взрослые ведут себя по-другому», — подчеркивает Ирина.

Эксперт советует не грузить кавалера «всем и сразу». Следуйте правилу: один подход — одна мысль. Ну и конечно, не стоит забывать хвалить мужчину за те или иные поступки, или даже банальный разговор по душам. Вряд ли кто-то откажется от лишнего комплимента!

«Девушки с претензиями мало нравятся нормальным мужчинам. Не спорьте. Женская мудрость заключается в том, чтобы вовремя суметь промолчать», — напоминает Ирина Сычева.

Чтобы отношения не съела «бытовуха», астролог советует женщинам держать дистанцию. Пускай кавалер займется своими делами: сходит в бассейн или разучит пару партий на гитаре в одиночестве под шум дождя. Дайте мужчине насладиться моментом, и он обязательно вернется, когда соскучится вновь.

«Тонкий юмор. Сейчас так модно шутить над другими, что стирается грань между шуткой, сарказмом. От такого нормальные люди шарахаются. Будьте аккуратны», — заключила эксперт.

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