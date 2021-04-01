Удачное время: Володина раскрыла, кого в апреле ждет море денег и любви

Второй весенний месяц будет богат как на приятные хлопоты, так и на ответственные и сложные решения. Астролог и телеведущая Василиса Володина сообщила на своей странице в Instagram, кто из представителей зодиакальной дюжины влюбится, а кто сможет подзаработать.

Овен

По словам астролога, первая половина апреля даст представителям этого знака зодиака возможность ярко продемонстрировать и внешность, и ораторские навыки.

«С 15 апреля уделите внимание финансовой отдаче от предпринятых усилий, а после 24 апреля — понятным, но от этого не менее хлопотным семейным делам. В районе 6 апреля есть шанс нормализовать личную жизнь, 8-11 велики шансы запутаться. 12-16 проявить творческие таланты, а дни с 15 по 19 дают надежду на прекрасную прибыль», — поделилась Володина.

Телец

Тельцам не стоит торопиться с проектами в первые две недели. В это время лучше копить силы, а стартовать с конкретными действиями после 15 числа.

«Зато весь месяц прекрасен для того, чтобы заниматься с собой, думать о себе, тратить деньги на себя. Первая неделя апреля улучшает дела любовные, 10-11 могут принести денежную удачу, а 22, 23 и 25 берегите себя и близких», — сказала Василиса Володина.

Дева

По мнению звездного астролога, в апреле Девы будут «играть с огнем». Володина напомнила, что сомнения в своих действиях могут спасти от ошибки.

«Если хоть на секунду возникнет ощущение, что вы не так уверены своих действиях, как обычно, это очень яркий сигнал — отложите, не спешите! Сейчас сомнение — хорошая вещь, оно может уберечь от дурацких действий, грозящих серьезными проблемами. Будьте особенно осторожны 17-18 и 24 апреля», — пояснила Володина.

Весы

Весам в апреле повезет в любви. Романтические всплески сделают жизнь этих представителей зодиакального круга яркой и интересной.

«Но на последней неделе месяца рабочие проблемы полностью захватят внимание. Ситуация будет похожа на болото, в котором постоянно вязнешь и тут уж будет не до любви. По датам: 5-7 можно переделать массу дел, 10-11 несут подарки и приятные сюрпризы, 22-23 ждет оригинальный поворот событий, а 24 и 25 придется пережить муки совести», — отметила астролог.

Стрелец

Для людей, рожденных под этим знаком, главными людьми в апреле станут дети. Те, у кого пока нет наследников, будут мечтать о продолжении рода.

«Все приятные планы лучше поместить в первую половину месяца, а во второй вплотную заняться здоровьем и мелкой текучкой. Только не откладывайте все хлопоты на последнюю неделю апреля, чтобы не сойти с ума от их количества», — пояснила эксперт.

Водолей

Водолеям Василиса Володина посоветовала подключить к получению максимального количества прибыли свою креативность.

«Лучше в первые же дни месяца включиться в бурную деятельность, потому что домашние дела опять потребуют вашего внимания к его концу. Еще — пришло время заниматься спортом или внести хоть немного хоть какой-то физической активности в жизнь. Удачные дни — 9, 22, 23 и 30», — подытожила астролог.

Ранее 5-tv.ru писал, что Василиса Володина рассказала, что в апреле ждет Львов, Рыб, Козерогов, Раков, Близнецов и Скорпионов.