У каждого родителя рано или поздно наступает момент разговора с ребенком о сексе, и тут главное не бояться и не пытаться избегать данной темы, советует детский психолог Никита Карпов.

«Точно не стоит пугаться интереса ребенка к сексу. Во-первых, это далеко не всегда интерес к тому, что и как выглядит, а, во-вторых, это возможность поговорить и донести то, что вам кажется корректным и правильным», — поясняет эксперт.

Однако к общению с детьми «про это» родителям нужно заранее подготовиться, поскольку это разговор не столько о технической стороне вопроса, сколько о теле, безопасности, принятии себя, отношениях между партнерами и той важной части жизни, от которой можно получать много удовольствия, а можно и обжечься, подчеркивает Карпов.

«Прежде чем завести разговор о сексе, хорошо бы разобраться с двумя вещами. Первая из них самая важная: что я сам об этом думаю — мое отношение, моя концепция и мои „тараканы“ в голове. Особенно это важно с детьми постарше, которым мы рассказываем не только про „правило трусиков“, а про то, как жить, существовать в мире, где есть секс. Второе — четко для себя сформулируйте: а для чего я сейчас хочу об этом поговорить. Мы обычно пропускаем этот этап и скатываемся в достаточно стереотипные высказывания и тезисы», — объясняет психолог.

Карпов добавил, что разговор с маленькими детьми стоит начать с самого простого: рассказать им об их теле — что и как называется, и где находится. С ребятами постарше нужно затрагивать тему безопасности: кому и что нельзя относительно их тела. При этом, говорит специалист, нужно не стесняться вдаваться в детали и подробности, и называть вещи своими именами.

«Когда дети входят в предподростковый возраст, с ними можно разговаривать достаточно подробно. Поверьте, более детальными, чем интернет, вы все равно не сможете быть», — резюмирует детский психолог.

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