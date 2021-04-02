Без комплексов: ТОП-5 самых раскрепощенных женщин по знаку зодиака

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Рита Цветкова
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Стоит отметить, что эти дамы невероятно притягательны — мужчины от них без ума!

Без комплексов: ТОП-5 самых раскрепощенных женщин по знаку зодиака

Фото: www.globallookpress / Andrey Arkusha

Ясновидящая Кажетта Ахметжанова назвала пять знаков зодиака, представительницы которых не знают, что такое комплексы. Эти женщины смелы, сексуальны и раскрепощены — они всегда добиваются своего. Самые неприступные мужчины падают у их ног, сраженные невероятным обаянием.

Овен

Овны обожают эксперименты и получают максимум удовольствия от жизни. Для них нет ограничений и запретных тем. Если такой девушке нравится мужчина, она непременно делает его своим — никто не в силах устоять перед обаянием смелой красотки. В отношениях Овны не стесняются напрямую интересоваться сексуальными предпочтениями партнера, обсуждать с ним свои желания. Достигнув понимания с избранником, нуждающаяся в ярких эмоциях женщина-Овен становится по-настоящему счастливой.

Близнецы

Представительницы этого знака зодиака любят себя со всеми плюсами и минусами. Они никогда не считают себя недостаточно красивыми, глупыми, непривлекательными, и это видят окружающие. Такая гармония с собой вызывает восхищение, поэтому женщины-Близнецы всегда в центре внимания. Эти девушки не боятся первыми заговорить с понравившимся мужчиной и рассказать ему о своей симпатии. Если есть проблемы в отношениях, они также уверенно будут заявлять о своих переживаниях и предложат скорее найти выход из сложившейся ситуации.

Дева

Девы прекрасно знают, чего хотят от жизни. Они ясно демонстрируют свою позицию по всем вопросам и, благодаря мощной и заразительной энергетике, устанавливают свои правила, где бы ни оказались. Кроме прочего эти женщины — просто огонь в постели! Мужчинам нравится их свобода и закрепощенность. Даже если Девы и имеют какие-то комплексы, окружающие никогда о них не узнают.

Скорпион

Женщины-Скорпионы — очень страстные и эмоциональные натуры. Они буквально излучают сексуальную энергию, чем невероятно притягивают противоположный пол. Стоит только взглянуть на смелую походку или поймать дерзкий взгляд — и ты пропал! Однако после жаркой ночи мужчина может столкнуться с трудностями, ведь у Скорпионов сложный характер. Не каждый кавалер способен постоянно пребывать в тонусе, чтобы соответствовать высоким требованиям представительницы этого астрологического символа.

Лев

Девушки-Львы — сама открытость и уверенность. Ничто не заставит их усомниться в своей красоте, привлекательности, талантах, пишет Lisa.ru. Они настолько влюблены в себя, что порой считают окружающих людьми, грубо говоря, второго сорта. Каждый день Львам необходимо доказывать свое превосходство, поэтому они тщательно ухаживают за собой и стильно одеваются, проявляют амбициозность в работе. Если женщина этого знака решит кого-то очаровать, то не встретит сопротивления. Львы обожают внимание и ради него готовы на многое.

Ранее 5-tv.ru публиковал список из пяти знаков зодиака, к которым деньги текут рекой. Астрологи убеждены, что именно эти представители зодиакального круга чаще добиваются успеха в карьере и им не составит труда обеспечить себя и семью.

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Без комплексов: ТОП-5 самых раскрепощенных женщин по знаку зодиака

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