Василиса Володина рассказала, кого ждут проблемы с зачатием детей в 2021 году

Астролог и телеведущая Василиса Володина рассказала, у кого в 2021 году могут возникнуть проблемы с зачатием ребенка. Как отметила эксперт, точное предсказание в вопросе продолжения рода можно сделать только, составив индивидуальный гороскоп с учетом даты, времени и места рождения человека. Тем не менее, есть ряд факторов, которые для всех означают, что лучше отложить идею расширения семейства до более благоприятного момента.

Способность к зачатию у мужчин

«Одна из планет, которая отвечает за плодовитость, в частности мужскую, это Юпитер. Юпитер в 2020 году был расположен не очень хорошо, шел под знаком Козерога, и возможности тех пар, где мужская проблема связана с зачатием детей, были очевидны, я часто встречалась с этими случаями в практике», — заметила астролог.

По словам Володиной, в декабре 2020-го Юпитер расположился в знаке Водолея, что смягчило его негативное влияние на способность к продолжению рода. Но все же максимально благоприятным временем для желающих стать родителями будет лишь конец мая 2021 года.

«С 14 мая по 28 июня можно считать неплохими с точки зрения состояния Юпитера и мужской плодовитости — того самого мужского фактора», — заключила эксперт.

Шансы забеременеть у женщин

Как рассказала Василиса Володина на своем YouTube-канале, в 2021 году выше возможность забеременеть у тех женщин, у которых Меркурий в гороскопе расположен с 18 по 24 градус в знаках: Рыбы, Рак, Скорпион, Козерог и Телец.

Градус —астрологический символ, говорящий о двух видах движения Земли — вокруг своей оси и вокруг Солнца. Сутки приблизительно равны одному градусу. Рассчитать свои показатели и верное соотношение планет в определенный день можно самостоятельно. В сети существует масса специальных программ — для получения результата необходимо указать дату своего рождения.

«Важно, чтобы Меркурий и Луна не находились в некоторых градусах. Те люди, у которых Меркурий или Луна расположены в индивидуальном гороскопе с шестого по 15 градус Тельца, Водолея, Льва или Скорпиона, в этом году им сложнее, чем другим, добиться беременности и я даже не советую рисковать. Также хорошо бы, чтобы Меркурий и Луна не находились с 24 по 27 градусы в Козероге, Весах, Раке и Овне», — предостерегла астролог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кого, по мнению Василисы Володиной, в апреле ждет значительное финансовое обогащение и море любви.