Позвонит или нет? Поведение мужчин разных знаков зодиака после первого свидания

Позвонит или не позвонит? Как часто девушки задаются этим тревожным вопросом. Многих волнует вопрос, можно ли самостоятельно брать инициативу, если твой возлюбленный, кажется забыл про тебя, хотя первое свидание было идеальным. Иногда — можно и даже нужно, ведь все сугубо индивидуально. Астрологи считают, что понять человека, когда вы еще не очень близко знакомы поможет гороскоп — он даст общее представление о его характере.

Овен

Довольно решительный знак зодиака, он сам проявит инициативу. Однако ничего нельзя утверждать однозначно и категорично, здесь также есть исключения из правил. Зачастую Овны не на шутку переживают по поводу понравившейся ему девушки, поэтому небольшое приободрение с ее стороны заставит Овна почувствовать себя настоящим рыцарем. Чем больше приятного вы скажете Овну, тем вернее он вам будет.

Телец

Представителю этого знака зодиака порой достаточно лишь сказать «спасибо» за прекрасно проведенный вечер, чтобы на всю оставшуюся ночь занять его мысли. Если он убедится, что вам понравилось первое свидание, то с очень большой вероятностью он организует и вторую встречу. Чтобы удержать внимание Тельцов, необходимо четко понимать грань между проявлением интереса и навязчивостью. Им несомненно очень льстит ваше внимание, однако в малых количествах, чтобы держать его в тонусе.

Близнецы

Чтобы понравится этому знаку зодиака, необходимо вести себя также, как и он — быть легкой, энергичной и веселой. Если вы не дадите ему заскучать, он с удовольствием предложит вам встретиться в следующий раз, а остальное полностью зависит от вас.

Рак

Представитель этого знака зодиака любит спокойных и романтичных натур. Рака можно заинтересовать, если проявить должное внимание к его предложениям и мыслям. Они любят восхищение и кротость, однако не будьте слишком настойчивыми, мужчин-Раков очень легко напугать. Он сам свяжется с вами, если посчитает нужным, не торопите его.

Лев

Властный, уверенный в себе и невероятно харизматичный мужчина-Лев, будет добиваться вас любыми способами, если вы вызовете у него интерес. Он наберет вас, чтобы спросить, как вы добрались до дома или довезет вас на своей машине, а пораньше с утра позвонит, чтобы узнать, как вы спали и снился ли он вам.

Дева

Этот мужчина может достаточно долго присматриваться к своей избраннице, чтобы понять насколько она ему подходит. Он будет бесконечно анализировать ее с разных сторон и постоянно взвешивать плюсы и минусы отношений с ней. Поэтому, скорее всего он пригласит вас на второе свидание, хотя бы для того, чтобы узнать вас получше. Если хотите сократить время привыкания, старайтесь больше рассказать о себе.

Весы

Ветреный и в то же время нерешительный знак зодиака. Порой вам самой придется проявлять необходимую инициативу, чтобы удержать его внимание. На это потребуется время, Весы часто меняют свое решение на полпути, так что однозначного шаблона поведения у них, как правило, нет.

Скорпион

Деятельный, активный, местами даже агрессивный мужчина-Скорпион сразу возьмет инициативу в свои руки. Может статься, что вы поддадитесь его напору в первую же ночь. Будьте осторожны, избавившись от наваждения, он может больше никогда вам не позвонить.

Стрелец

Предложит своей избраннице не просто одно, а сразу несколько свиданий — на выбор. Будет задаривать цветами, подарками и комплиментами. Невероятно инициативный, при этом легкий на подъем, однако же и непостоянный.

Козерог

Поражает своей решительностью и далеко идущими планами. Если он выбрал вас, то он уже точно составил расписание свиданий на несколько месяцев вперед. Хотя, конечно, все может пойти не по плану, но это уже зависит от вас. Козерог не станет приглашать девушку на свидание просто так, ради забавы.

Водолей

Эксцентричное поведение выделяет этот знак зодиака среди других. Невозможно сказать, каким будет его следующий шаг, он может назначить вам вторую встречу тут же, как только увидит вас, а затем долго и бесконечно переносить рандеву. Будьте мягки, но настойчивы. Водолеи нуждаются в неочевидном контроле.

Рыбы

Романтичный и нежный, но в то же время рассеянный и мечтательный. Лучше самой перезвонить ему и настоять на следующей встрече. Кроме того, необходимо внимательно следить за мужчиной-Рыбой, вы и моргнуть не успеете, как он придумает в своей голове идеальную версию вас, несоответствие с которой может сильно его разочаровать.

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