Как сильно измененная из-за пластики внешность мамы сказывается на психике ребенка

Современные процедуры красоты бывают порой предельно радикальными — люди меняют свою внешность до неузнаваемости. Но что, если мама вернулась домой, а ее маленький ребенок ее не узнал? Может ли сильно «отредактированное» лицо матери испугать малыша и нанести психологическую травму? На этот вопрос 5-tv.ru ответила детский и семейный психолог, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии личности СПбГУ Наталья Искра.

Как отметила эксперт, внешность родителей не так сильно интересует детей, как может показаться. Особенно маленьких. Так или иначе, малыш узнает маму, ведь она «состоит» не только из внешности, но и из голоса, ласковых слов и объятий, заботы, любви — эти вещи в ней неизменны.

Гораздо более важным Наталья Искра считает вопрос — что заставило женщину лечь под нож хирурга?

«Если это операция пластическая произошла в следствии тяжелой ситуации, например, после аварии понадобилось реконструировать лицо или после пожара, то я сразу же думаю о том, в каком состоянии находится мама вообще после такого травмирующего события. И скорее именно состояние мамы — оно может отразится на ребенке, чем ее непохожесть», — сказала психолог.

Дети считывают эмоциональное состояние мамы и «заражаются» ее психологическими проблемами. Поэтому в случае, когда пластика была вынужденной, и это заставляет женщину страдать при виде нового лица, необходимо оказать ей экспертную помощь и поддержку. Достигнув гармонии с собой, некоего равновесия, мама сможет не беспокоиться более о рисках для ее наследника.

«Второй вариант — когда женщина на очень глубинном уровне не принимает себя, свое взросление, изменения своей внешности в связи с возрастом, и тогда, конечно, мы можем подозревать, что психологически она глубоко несчастна. Тогда опять же дело не в том, что она стала не похожей с ребенком, а именно в том, что ей очень тяжело, и она постоянно вынуждена искать для себя опору, чтобы чувствовать себя хорошо», — добавила Наталья Искра.

Как отметила психолог, если именно неудовлетворенность собой и своей жизнью привела женщину в кабинет пластического хирурга, стоит обеспокоиться ее эмоциональным состоянием, а не реакцией ее детей на перемены. В этом случае члены семьи должны настаивать на специализированной помощи для близкого им человека.

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