Пенсионерка из Британии показала «сына» от инопланетянина — видео

Виктория Андреева
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68-летняя Джейн Бакл уверена: ее похитили и вернули беременной на Землю для высших целей.

Фото, видео: Depositphotos / Rastan; TikTok @janebuckle196

Пенсионерка из Великобритании выступила с сенсационным заявлением: у нее родился инопланетянин. Кадры чудесного «появления» на свет представителя внеземной цивилизации пожилая леди опубликовала в Instagram и TikTok.

В роли «матери» зеленого человечка выступила 68-летняя Джейн Бакл. Женщина рассказала подписчикам, что 1 марта 2021 года во время просмотра сериала «Викинги» некто загипнотизировал ее, а после «под чужеродные вибрации рук» ввел успокоительное. Она якобы на время потеряла сознание, но как только проснулась, поняла, что беременна.

На одном из обнародованных видео заметно, что в отдельной комнате Бакл имитирует роды: громко охает и стонет, затем резко хватает с кровати игрушечного инопланетянина, кутает его в одеяло и общается, словно с родным сыном. Необычного «мальчика», по версии пенсионерки, зовут Таргет Элвис.

«Люблю тебя, дорогой!» — то и дело обращается к «сыну» Джейн.

Жительница Британии так сильно воодушевилась рассказами о пришельцах и вторжениях, что абсолютно уверена: они выбрали ее, чтобы принести свое потомство в земной мир. И, как это не удивительно, в родном городе Хангерфорде за «контакт» с внеземной цивилизацией старушку никто не осуждает.

Instagram @bucklejane

Добрые соседи любезно поделились с Джейн детской коляской, а несовершеннолетние уже успели подружиться с ее «наследником». Есть у женщины психические заболевания или нет — жизнерадостных англичан это совсем не волнует, пишет Daily Star.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские пранкеры Лексус и Вован довели Дэвида Духовны до истерики разговорами об НЛО.

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