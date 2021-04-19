Пенсионерка из Британии показала «сына» от инопланетянина — видео
68-летняя Джейн Бакл уверена: ее похитили и вернули беременной на Землю для высших целей.
Фото, видео: Depositphotos / Rastan; TikTok @janebuckle196
Пенсионерка из Великобритании выступила с сенсационным заявлением: у нее родился инопланетянин. Кадры чудесного «появления» на свет представителя внеземной цивилизации пожилая леди опубликовала в Instagram и TikTok.
В роли «матери» зеленого человечка выступила 68-летняя Джейн Бакл. Женщина рассказала подписчикам, что 1 марта 2021 года во время просмотра сериала «Викинги» некто загипнотизировал ее, а после «под чужеродные вибрации рук» ввел успокоительное. Она якобы на время потеряла сознание, но как только проснулась, поняла, что беременна.
На одном из обнародованных видео заметно, что в отдельной комнате Бакл имитирует роды: громко охает и стонет, затем резко хватает с кровати игрушечного инопланетянина, кутает его в одеяло и общается, словно с родным сыном. Необычного «мальчика», по версии пенсионерки, зовут Таргет Элвис.
«Люблю тебя, дорогой!» — то и дело обращается к «сыну» Джейн.
Жительница Британии так сильно воодушевилась рассказами о пришельцах и вторжениях, что абсолютно уверена: они выбрали ее, чтобы принести свое потомство в земной мир. И, как это не удивительно, в родном городе Хангерфорде за «контакт» с внеземной цивилизацией старушку никто не осуждает.
Добрые соседи любезно поделились с Джейн детской коляской, а несовершеннолетние уже успели подружиться с ее «наследником». Есть у женщины психические заболевания или нет — жизнерадостных англичан это совсем не волнует, пишет Daily Star.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские пранкеры Лексус и Вован довели Дэвида Духовны до истерики разговорами об НЛО.
Читайте также
65%
-1.43 90.46
-1.77
Нашли ошибку?