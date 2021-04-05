Астропрогноз Василисы Володиной на неделю с 5 по 11 апреля

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Екатерина Бородина
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В эти семь дней нас ожидают опасности, конфликты и рискованные решения.

Фото, видео: Depositphotos / monsit; Instagram @vasilisa.volodina

Звездный астролог и телеведущая Василиса Володина на своей странице в Instagram дала краткий прогноз на неделю с 5 по 11 апреля. По ее словам, в этот период людям следует проявить максимальную осторожность в делах, отношениях и словах.

«Много страсти и много порыва действовать любой ценой, не отходя от кассы», — охарактеризовала предстоящие семь дней астролог.

Instagram @vasilisa.volodina

Не стоит поддаваться на сомнительные соблазны, иначе велик шанс потерять что-то очень ценное — деньги или любовь.

«Советую действовать исключительно с холодным носом, чтобы один порыв не перевернул всю вашу жизнь с ног на голову», — сообщила астролог.

Несмотря на то, что риск попасть в сомнительную историю очень высок, совсем отказываться от жизни не стоит, уверяет астролог. Достаточно лишь быть более осмотрительным и «не играть в странные игры со странными людьми», тогда неприятности обойдут вас стороной.

«Если чуете, что ситуация сомнительная, двусмысленная, скандальная — не ходите в ту сторону», — посоветовала Володина.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, кого, по прогнозам астролога Василисы Володиной, ждут проблемы с зачатием детей в 2021 году.

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