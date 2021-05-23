Нет сил терпеть! ТОП-5 худших мужей по знаку зодиака

Не все мужчины могут быть хорошими мужьями. Астрологи убеждены, что сразу из пяти представителей зодиакального круга никогда не получатся достойные супруги. Кто же они?

Скорпионы

Скорпионов не зря считают упрямцами. Из страстных и нетерпимых к чужим недостаткам представителей этого знака зодиака получаются ужасные мужья. Они — известные манипуляторы, будут обманом заставлять жену плясать под свою дудку. А главное — извиняться за то, в чем бедняжка даже не виновата!

В постели мужья-Скорпионы могут быть страстными и чуткими любовниками, но в остальном превращаются в домашних тиранов. К тому же они жутко обидчивы и ревнивы — ужасные качества для счастливой семейной жизни.

Близнецы

На втором после Скорпионов месте стоят мужчины-Близнецы. Двойственность этого знака делает их заложниками собственного переменчивого настроения. Сегодня они добрые и верные супруги, а завтра изменяют с другой. Они быстро влюбляются, но и чувства надолго с ними не остаются. Поэтому в браке таким мужчинам часто становится скучно, не хватает разнообразия и смены сексуальных партнеров. Восполняют они это походами налево. Причем далеко не все из них хотят развода — многих вполне устраивает такое положение вещей. В отличие от их жен.

Водолеи

Причиной проблем в браке с мужчиной-Водолеем может стать то, что все они — собственники. Причем речь идет не только о ревности к другим представителям сильного пола. Водолеям нужно все внимание их избранниц — часто они требуют отказаться даже от общения с подругами.

Бывает, что они стремятся запереть жену в золотую клетку — заставить уйти с работы, ждать их дома, быть в зависимости от кормильца семьи. При этом сами они не желают переставать видеться с друзьями, не подстраиваются под расписание супруги и детей, а в один момент могут и вовсе уйти к другой.

Львы

Львам досталось почетное четвертое место рейтинга худших мужей, пишет «Космо». Причиной стало прирожденное лидерство королей астрологического круга. Часто они не желают слушать или слышать просьб жены, не стараются помочь ей или войти в ее положение.

От супруг Львы ждут восхищения. Им нужно слышать комплименты от своей избранницы, требуется ее полное внимание. Часто они бывают и ревнивы — девушки и, особенно, жены Львов нередко слышат упреки в свой адрес и просьбы выбирать наряды «поскромнее».

Овны

Овны часто бесят своих жен из-за собственной невнимательности. Они не ценят усилий супруги, не замечают ее стараний по созданию уютного семейного гнездышка. От них не дождешься вымытой посуды или помощи по дому.

Овны-мужчины умеют больно уколоть. Стоит их упрекнуть за что-то, как они выдадут заготовленный список провинностей супруги. Довести жену до слез — для Овна легче легкого. Впрочем, они довольно отходчивы и умеют извиняться. Так что по праву заслужили только пятое место в рейтинге отвратительных мужей.

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