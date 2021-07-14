От Шакиры до Киркорова: С кем из звезд вы одного роста?

Когда-нибудь интересовались, с кем из знаменитостей вы одного роста? Может быть, вы как Ирина Шейк или Иван Ургант? 5-tv.ru рассказывает о росте звезд — от самых низких до самых высоких.

Звезды ростом до 160 сантиметров

Рост Шакиры и Дэнни Де Вито составляет всего 150 сантиметров. Если актер в основном играет роли комичных персонажей с акцентом на небольшой рост, то по поп-звезде трудно сказать, что она низкая. Фото: ТАСС / DPA, ТАСС / ZUMA

150 см — Шакира и Дэнни Де Вито

151 см — Надежда Румянцева

152 см — Сестры Олсен

153 см — Алиса Фрейндлих

154 см — Ева Лонгория

155 см — Ирина Пегова

156 см — Риз Уизерспун

157 см — Ольга Орлова

158 см — Сальма Хайек

159 см — Анна Хилькевич

Звезды ростом до 170 сантиметров

Актер Антон Богданов стал известным благодаря роли в сериале «Реальные пацаны». Небольшой рост стал одной из главных фишек его героя. Фото: ТАСС / Артем Геодакян, ТАСС / EPA

160 см — Скарлетт Йоханссон и Антон Богданов

161 см — Джулианна Мур

162 см — Евгений Стычкин

163 см — Бритни Спирс

164 см — Алина Кабаева

165 см — Аль Пачино

166 см — Рита Дакота

167 см — Александр Цекало

168 см — Пенелопа Крус

169 см — Лионель Месси

Звезды ростом до 180 сантиметров

Тимати и Дженнифер Лопес одного роста. Но когда поп-исполнительница на сцене, она становится выше за счет высоких туфель на каблуке. Рэпер не комплексует по поводу своего роста. Кроме того, его всегда сопровождают высокие девушки. Фото: ТАСС / URA.RU, ТАСС / ZUMA

170 см — Дженнифер Лопес и Тимати

171 см — Моника Белуччи

172 см — Даня Милохин

173 см — Рианна

174 см — Настя Ивлеева

175 см — Конор МакГрегор

176 см — Наталья Водянова

177 см — Сильвестр Сталлоне

178 см — Ирина Шейк

179 см — Юрий Никулин

Звезды ростом до 190 см

Николь Кидман известна своим высоким ростом. Ее бывший муж Том Круз был ниже актрисы на десять сантиметров. Фото: ТАСС / EPA, ТАСС / PA

180 см — Николь Кидман и Брэд Питт

181 см — Екатерина Варнава

182 см — Микки Рурк

183 см — Ума Турман

184 см — Данила Козловский

185 см — Дэвид Бекхэм

186 см — Гарик Харламов

187 см — Принц Гарри

188 см — Милош Бикович

189 см — Эштон Кутчер

Звезды ростом до 200 сантиметров

Список «великанов» шоу-бизнеса открывают французский актер Жан Рено и хоккеист Александр Овечкин. Фото: ТАСС / ZUMA

190 см — Жан Рено и Александр Овечкин

191 см — Принц Уильям

192 см — Максим Аверин

193 см — Лиам Нисон

194 см — Максим Виторган

195 см — Иван Ургант

196 см — Дуэйн Джонсон

197 см — Семен Слепаков

198 см — Филипп Киркоров

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