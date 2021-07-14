От Шакиры до Киркорова: С кем из звезд вы одного роста?
Узнайте, на какого известного человека вы будете смотреть свысока.
Фото: ТАСС / EPA
Когда-нибудь интересовались, с кем из знаменитостей вы одного роста? Может быть, вы как Ирина Шейк или Иван Ургант? 5-tv.ru рассказывает о росте звезд — от самых низких до самых высоких.
Звезды ростом до 160 сантиметров
Рост Шакиры и Дэнни Де Вито составляет всего 150 сантиметров. Если актер в основном играет роли комичных персонажей с акцентом на небольшой рост, то по поп-звезде трудно сказать, что она низкая.
150 см — Шакира и Дэнни Де Вито
151 см — Надежда Румянцева
152 см — Сестры Олсен
153 см — Алиса Фрейндлих
154 см — Ева Лонгория
155 см — Ирина Пегова
156 см — Риз Уизерспун
157 см — Ольга Орлова
158 см — Сальма Хайек
159 см — Анна Хилькевич
Звезды ростом до 170 сантиметров
Актер Антон Богданов стал известным благодаря роли в сериале «Реальные пацаны». Небольшой рост стал одной из главных фишек его героя.
160 см — Скарлетт Йоханссон и Антон Богданов
161 см — Джулианна Мур
162 см — Евгений Стычкин
163 см — Бритни Спирс
164 см — Алина Кабаева
165 см — Аль Пачино
166 см — Рита Дакота
167 см — Александр Цекало
168 см — Пенелопа Крус
169 см — Лионель Месси
Звезды ростом до 180 сантиметров
Тимати и Дженнифер Лопес одного роста. Но когда поп-исполнительница на сцене, она становится выше за счет высоких туфель на каблуке. Рэпер не комплексует по поводу своего роста. Кроме того, его всегда сопровождают высокие девушки.
170 см — Дженнифер Лопес и Тимати
171 см — Моника Белуччи
172 см — Даня Милохин
173 см — Рианна
174 см — Настя Ивлеева
175 см — Конор МакГрегор
176 см — Наталья Водянова
177 см — Сильвестр Сталлоне
178 см — Ирина Шейк
179 см — Юрий Никулин
Звезды ростом до 190 см
Николь Кидман известна своим высоким ростом. Ее бывший муж Том Круз был ниже актрисы на десять сантиметров.
180 см — Николь Кидман и Брэд Питт
181 см — Екатерина Варнава
182 см — Микки Рурк
183 см — Ума Турман
184 см — Данила Козловский
185 см — Дэвид Бекхэм
186 см — Гарик Харламов
187 см — Принц Гарри
188 см — Милош Бикович
189 см — Эштон Кутчер
Звезды ростом до 200 сантиметров
Список «великанов» шоу-бизнеса открывают французский актер Жан Рено и хоккеист Александр Овечкин.
190 см — Жан Рено и Александр Овечкин
191 см — Принц Уильям
192 см — Максим Аверин
193 см — Лиам Нисон
194 см — Максим Виторган
195 см — Иван Ургант
196 см — Дуэйн Джонсон
197 см — Семен Слепаков
198 см — Филипп Киркоров
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