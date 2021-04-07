Пять любопытных фактов о празднике Благовещения

|
Георгий Иванов
1 046

Этот день настолько значимый в церковном календаре, что в него разрешается отступить от постулатов Великого поста и есть рыбу.

Пять любопытных фактов о празднике Благовещения

Фото: Depositphotos / Krivosheevv

Благовещение Пресвятой Богородицы, которое празднуется православными верующими 7 апреля, является одним из 12 главных праздников в христианстве. Согласно евангельскому сюжету, в этот день архангел Гавриил возвестил Деве Марии о ее предназначении. 5-tv.ru собрал пять любопытных фактов о значимом для верующих празднике.

Факт 1

Благовещение является одним из неподвижных церковных праздников. Оно может приходиться на обычную неделю Великого поста, на Страстную неделю или даже на Светлую седмицу, но все празднуется в фиксированный день. Более того, Благовещение может даже совпадать с Пасхой — такой праздник называют Кириопасхой. Последний раз подобное совпадение было в 1991 году, ближайшего же придется подождать до 2075 года.

Факт 2

Икону с иллюстрациями из сюжета о Благовещении можно найти в любом православном храме, она является одной из основных составляющих иконостаса. Правда, иногда с ней путают изображения другого евангельского события — Успения, где архангел Гавриил также обращается в Деве Марии, но уже с сообщением о скорой смерти.

Факт 3

Благовещенские песнопения на службе являются уникальными. Их даже частями не повторяют в другие дни. Праздничный канон представляет собой диалог между Марией и Гавриилом. Каждая реплика этой «беседы» начинается со слов «Ангел возопи» или «Богородица рече».

Факт 4

С Благовещением связывают народных поверий едва ли не больше, чем с другими праздниками. Например, приметы и суеверия вроде «Птица гнезда не вьет, девица косы не плетет», «Весна зиму поборола», «Ничего не давай, бедность не накликай» имеют в основе своей языческую обрядность. Однако многих верующих подобные взаимосвязи не смущают.

Факт 5

В России в честь праздника названы не менее десяти населенных пунктов, среди которых столица Амурской области — Благовещенск.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что можно и нельзя делать верующим 7 апреля.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
76.38
-0.23 90.18
0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:41
Умер актер сериала «След» Александр Гаспарьянц
12:28
«В его вину не верю» — сын врача-расчленителя рассказал о дне пропажи матери
12:28
«Так приучили»: жительница Подмосковья объяснила, зачем готовила на Вечном огне
12:16
Исповедь великого рогоносца: Эйфман представил публике новое прочтение Мольера
12:13
«Грузинам можно!» — Буйнов высмеял Меладзе за досадную пунктуационную ошибку
12:01
Дети нефролога-расчленителя отвергли причастность отца к убийству их матери

Сейчас читают

«Космическая» диета: как худеть по фазам Луны
Никакой драмы! ТОП-3 знака зодиака, представительницы которых не ревнуют
«Самый уродливый корабль» Украины вышел в Черное море на испытания — фото
Синдром Легкоступовой: почему смерть певицы потащила за собой лавину вранья

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Почему президентство Байдена вызывает подозрения в США
Почему НАТО боится подлодку «Ростов-на-Дону»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака