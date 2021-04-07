Пять любопытных фактов о празднике Благовещения

Благовещение Пресвятой Богородицы, которое празднуется православными верующими 7 апреля, является одним из 12 главных праздников в христианстве. Согласно евангельскому сюжету, в этот день архангел Гавриил возвестил Деве Марии о ее предназначении. 5-tv.ru собрал пять любопытных фактов о значимом для верующих празднике.

Факт 1

Благовещение является одним из неподвижных церковных праздников. Оно может приходиться на обычную неделю Великого поста, на Страстную неделю или даже на Светлую седмицу, но все празднуется в фиксированный день. Более того, Благовещение может даже совпадать с Пасхой — такой праздник называют Кириопасхой. Последний раз подобное совпадение было в 1991 году, ближайшего же придется подождать до 2075 года.

Факт 2

Икону с иллюстрациями из сюжета о Благовещении можно найти в любом православном храме, она является одной из основных составляющих иконостаса. Правда, иногда с ней путают изображения другого евангельского события — Успения, где архангел Гавриил также обращается в Деве Марии, но уже с сообщением о скорой смерти.

Факт 3

Благовещенские песнопения на службе являются уникальными. Их даже частями не повторяют в другие дни. Праздничный канон представляет собой диалог между Марией и Гавриилом. Каждая реплика этой «беседы» начинается со слов «Ангел возопи» или «Богородица рече».

Факт 4

С Благовещением связывают народных поверий едва ли не больше, чем с другими праздниками. Например, приметы и суеверия вроде «Птица гнезда не вьет, девица косы не плетет», «Весна зиму поборола», «Ничего не давай, бедность не накликай» имеют в основе своей языческую обрядность. Однако многих верующих подобные взаимосвязи не смущают.

Факт 5

В России в честь праздника названы не менее десяти населенных пунктов, среди которых столица Амурской области — Благовещенск.

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